Umagic для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Daily Joy Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.39 Мб
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Umagic AI — приложение для создания видеороликов и обработки изображений с помощью искусственного интеллекта. Сервис позволяет превратить обычные фотографии в короткие анимированные видео, использовать популярные шаблоны, менять внешний вид персонажей и создавать оригинальный контент для публикации в социальных сетях. Для большинства функций достаточно загрузить одну или несколько фотографий, после чего нейросеть автоматически выполнит обработку.
Приложение предлагает набор инструментов как для создания развлекательных роликов, так и для редактирования изображений. Можно сгенерировать видео с танцами, анимацией объятий, стилизованными сценами или необычными образами. Также доступны функции художественной обработки фотографий, замены объектов, изменения внешности и применения различных визуальных эффектов. Присутствует обширная коллекция готовых шаблонов.
Список возможностей Umagic AI:
- Создание видео из одной или нескольких фотографий с помощью ИИ.
- Генерация анимированных сцен, включая объятия, танцы и другие популярные эффекты.
- Преобразование фотографий в коллекционные фигурки и стилизованные изображения.
- Добавление пользователей в тематические сцены, вдохновленные известными фильмами и сериалами.
- Создание необычных образов для домашних животных с использованием готовых шаблонов.
- Расширение границ фотографии и автоматическое дорисовывание недостающих областей.
- Более 300 художественных фильтров с различными стилями оформления.
- Замена лица с сохранением естественных черт и мимики.
- Редактирование отдельных объектов на изображении по текстовому описанию.
- Подготовка вертикальных видеороликов для публикации в популярных социальных сетях.
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