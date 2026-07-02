Umagic AI — приложение для создания видеороликов и обработки изображений с помощью искусственного интеллекта. Сервис позволяет превратить обычные фотографии в короткие анимированные видео, использовать популярные шаблоны, менять внешний вид персонажей и создавать оригинальный контент для публикации в социальных сетях. Для большинства функций достаточно загрузить одну или несколько фотографий, после чего нейросеть автоматически выполнит обработку.

Приложение предлагает набор инструментов как для создания развлекательных роликов, так и для редактирования изображений. Можно сгенерировать видео с танцами, анимацией объятий, стилизованными сценами или необычными образами. Также доступны функции художественной обработки фотографий, замены объектов, изменения внешности и применения различных визуальных эффектов. Присутствует обширная коллекция готовых шаблонов.

Список возможностей Umagic AI: