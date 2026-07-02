Umagic для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:16.39 Мб
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Umagic AI — приложение для создания видеороликов и обработки изображений с помощью искусственного интеллекта. Сервис позволяет превратить обычные фотографии в короткие анимированные видео, использовать популярные шаблоны, менять внешний вид персонажей и создавать оригинальный контент для публикации в социальных сетях. Для большинства функций достаточно загрузить одну или несколько фотографий, после чего нейросеть автоматически выполнит обработку.

Приложение предлагает набор инструментов как для создания развлекательных роликов, так и для редактирования изображений. Можно сгенерировать видео с танцами, анимацией объятий, стилизованными сценами или необычными образами. Также доступны функции художественной обработки фотографий, замены объектов, изменения внешности и применения различных визуальных эффектов. Присутствует обширная коллекция готовых шаблонов.

Список возможностей Umagic AI:

  • Создание видео из одной или нескольких фотографий с помощью ИИ.
  • Генерация анимированных сцен, включая объятия, танцы и другие популярные эффекты.
  • Преобразование фотографий в коллекционные фигурки и стилизованные изображения.
  • Добавление пользователей в тематические сцены, вдохновленные известными фильмами и сериалами.
  • Создание необычных образов для домашних животных с использованием готовых шаблонов.
  • Расширение границ фотографии и автоматическое дорисовывание недостающих областей.
  • Более 300 художественных фильтров с различными стилями оформления.
  • Замена лица с сохранением естественных черт и мимики.
  • Редактирование отдельных объектов на изображении по текстовому описанию.
  • Подготовка вертикальных видеороликов для публикации в популярных социальных сетях.​
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