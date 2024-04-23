VideoVTope - станьте ближе к звёздам Ютуба, самого большого в мире видеохостинга, на котором размещены миллионы гигабайт видео. С помощью программы можно относительно быстро и легко продвинуть ваш канал в топ, и тем самым приблизиться к знаменитым видеоблогерам.

Все очень просто - обменивайтесь видеороликами. Вы сможете добавлять свои видео и смотреть другие, зарабатывая при этом баллы (viv). Баллы Вы сможете обменять на реальные деньги.

Через приложение Вы сможете заработать дома, достаточно уделять программе несколько минут в день, а затем выводить заработок на кошелёк WebMoney. Подзаработать без вложений на телефоне и планшете в системе Android, заработать на просмотрах видео очень легко, просто скачайте и проверьте. Присоединяйтесь к нашей системе, расскажите друзьям и получите денежное вознаграждение.