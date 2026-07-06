Learn Idioms для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RocketHen
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32.43 Мб
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Learn Idioms — приложение для изучения идиом, фразовых глаголов, пословиц и разговорных выражений английского языка. Материал организован не по случайным темам, а по жизненным ситуациям, благодаря чему проще подобрать подходящее выражение для общения, работы, путешествий или обучения. Каждая запись сопровождается понятным объяснением и примером использования, что помогает быстрее запоминать новые конструкции и понимать особенности их употребления.
Приложение содержит обширную базу популярных языковых выражений, которые регулярно встречаются в разговорной и письменной речи. Можно изучать идиомы и фразовые глаголы в удобном темпе, искать нужные выражения по ключевым словам и сохранять интересные материалы в избранное.
Основные возможности Learn Idioms:
- Изучение более 10 000 английских идиом.
- Каталог из более чем 3 000 фразовых глаголов.
- Коллекция английских пословиц и разговорного сленга.
- Разделение материала по практическим жизненным ситуациям.
- Понятные определения и примеры использования каждого выражения.
- Быстрый поиск идиом, фразовых глаголов и других выражений.
- Добавление материалов в список избранного.
- Повторение сохранённых выражений в удобное время.
- Изучение новой лексики в естественном контексте.
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