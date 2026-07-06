Learn Idioms — приложение для изучения идиом, фразовых глаголов, пословиц и разговорных выражений английского языка. Материал организован не по случайным темам, а по жизненным ситуациям, благодаря чему проще подобрать подходящее выражение для общения, работы, путешествий или обучения. Каждая запись сопровождается понятным объяснением и примером использования, что помогает быстрее запоминать новые конструкции и понимать особенности их употребления.

Приложение содержит обширную базу популярных языковых выражений, которые регулярно встречаются в разговорной и письменной речи. Можно изучать идиомы и фразовые глаголы в удобном темпе, искать нужные выражения по ключевым словам и сохранять интересные материалы в избранное.

Основные возможности Learn Idioms: