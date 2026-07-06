Picture Insect для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:79.92 Мб
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Picture Insect скриншот № 1
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Picture Insect скриншот № 4

Picture Insect — приложение для определения насекомых по фотографии с использованием технологий искусственного интеллекта. Достаточно сделать снимок камерой смартфона или выбрать изображение из галереи, после чего программа анализирует его и предлагает наиболее вероятный результат.

После распознавания пользователь получает информацию о найденном виде: название, внешний вид, особенности, среду обитания и другие сведения. Отдельное внимание уделено насекомым-вредителям и видам, укусы которых могут представлять опасность. Все найденные виды можно сохранять в личной коллекции, чтобы отслеживать свои наблюдения и при необходимости возвращаться к ним позже.

Основные возможности Picture Insect:

  • Определение насекомых, пауков и других членистоногих по фотографии.
  • Распознавание более 4000 видов с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.
  • Просмотр подробной информации о каждом найденном виде, включая описание, характерные признаки и качественные изображения.
  • Доступ к встроенной энциклопедии с материалами о различных насекомых и ответами на распространённые вопросы.
  • Получение справочной информации о насекомых, укусы которых могут быть опасны, а также рекомендаций по их предотвращению.
  • Определение насекомых-вредителей с советами по их обнаружению и возможным способам борьбы.
  • Создание собственной коллекции распознанных видов с возможностью хранения истории наблюдений.
  • Обмен сохранёнными находками с другими пользователями.​
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