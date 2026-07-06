Picture Insect — приложение для определения насекомых по фотографии с использованием технологий искусственного интеллекта. Достаточно сделать снимок камерой смартфона или выбрать изображение из галереи, после чего программа анализирует его и предлагает наиболее вероятный результат.

После распознавания пользователь получает информацию о найденном виде: название, внешний вид, особенности, среду обитания и другие сведения. Отдельное внимание уделено насекомым-вредителям и видам, укусы которых могут представлять опасность. Все найденные виды можно сохранять в личной коллекции, чтобы отслеживать свои наблюдения и при необходимости возвращаться к ним позже.

Основные возможности Picture Insect: