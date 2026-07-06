Picture Insect для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Next Vision Limited
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|79.92 Мб
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Picture Insect — приложение для определения насекомых по фотографии с использованием технологий искусственного интеллекта. Достаточно сделать снимок камерой смартфона или выбрать изображение из галереи, после чего программа анализирует его и предлагает наиболее вероятный результат.
После распознавания пользователь получает информацию о найденном виде: название, внешний вид, особенности, среду обитания и другие сведения. Отдельное внимание уделено насекомым-вредителям и видам, укусы которых могут представлять опасность. Все найденные виды можно сохранять в личной коллекции, чтобы отслеживать свои наблюдения и при необходимости возвращаться к ним позже.
Основные возможности Picture Insect:
- Определение насекомых, пауков и других членистоногих по фотографии.
- Распознавание более 4000 видов с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.
- Просмотр подробной информации о каждом найденном виде, включая описание, характерные признаки и качественные изображения.
- Доступ к встроенной энциклопедии с материалами о различных насекомых и ответами на распространённые вопросы.
- Получение справочной информации о насекомых, укусы которых могут быть опасны, а также рекомендаций по их предотвращению.
- Определение насекомых-вредителей с советами по их обнаружению и возможным способам борьбы.
- Создание собственной коллекции распознанных видов с возможностью хранения истории наблюдений.
- Обмен сохранёнными находками с другими пользователями.
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Отзывы о программе Picture Insect
Admin
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