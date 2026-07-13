Zeno Radio для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:154,63 Мб
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Zeno Radio — приложение для прослушивания радиостанций из разных стран через интернет. Поиск станций выполняется по странам, что позволяет быстро находить местные новостные, музыкальные, разговорные и развлекательные эфиры.

Каталог радиостанций регулярно обновляется, а список доступных стран постепенно расширяется. Приложение подходит как для повседневного прослушивания музыки, так и для получения новостей, спортивных трансляций и тематических передач на разных языках. Благодаря удобной навигации можно быстро переключаться между станциями, выбирать интересующие регионы и находить новые радиоканалы.

Список основных возможностей Zeno Radio:

  • Поиск радиостанций по странам.
  • Прослушивания радиостанций из разных стран через интернет.
  • Доступ к музыкальным, информационным и разговорным радиостанциям.
  • Регулярное обновление каталога станций.
  • Добавление новых стран и радиоканалов.
  • Простой и понятный интерфейс.
  • Возможность экономии мобильного трафика.​
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