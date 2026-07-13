Zeno Radio — приложение для прослушивания радиостанций из разных стран через интернет. Поиск станций выполняется по странам, что позволяет быстро находить местные новостные, музыкальные, разговорные и развлекательные эфиры.

Каталог радиостанций регулярно обновляется, а список доступных стран постепенно расширяется. Приложение подходит как для повседневного прослушивания музыки, так и для получения новостей, спортивных трансляций и тематических передач на разных языках. Благодаря удобной навигации можно быстро переключаться между станциями, выбирать интересующие регионы и находить новые радиоканалы.

Список основных возможностей Zeno Radio: