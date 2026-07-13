Zeno Radio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ZenoMedia Mobile
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|154,63 Мб
|СКАЧАТЬ
Zeno Radio — приложение для прослушивания радиостанций из разных стран через интернет. Поиск станций выполняется по странам, что позволяет быстро находить местные новостные, музыкальные, разговорные и развлекательные эфиры.
Каталог радиостанций регулярно обновляется, а список доступных стран постепенно расширяется. Приложение подходит как для повседневного прослушивания музыки, так и для получения новостей, спортивных трансляций и тематических передач на разных языках. Благодаря удобной навигации можно быстро переключаться между станциями, выбирать интересующие регионы и находить новые радиоканалы.
Список основных возможностей Zeno Radio:
- Поиск радиостанций по странам.
- Прослушивания радиостанций из разных стран через интернет.
- Доступ к музыкальным, информационным и разговорным радиостанциям.
- Регулярное обновление каталога станций.
- Добавление новых стран и радиоканалов.
- Простой и понятный интерфейс.
- Возможность экономии мобильного трафика.
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