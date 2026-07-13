Miranda NG — бесплатный мультипротокольный клиент для обмена сообщениями, позволяющий работать с несколькими сервисами через единый интерфейс. Приложение создано как продолжение проекта Miranda IM и развивается с учетом современных требований. Поддерживает подключение к различным протоколам и сервисам, избавляя пользователя от необходимости устанавливать отдельные программы для каждого мессенджера.

Присутствует возможность изменить внешний вид интерфейса, параметры уведомлений, расположение окон и поведение отдельных элементов. Основной функционал можно расширить с помощью подключаемых модулей. Для Miranda NG доступно большое количество плагинов, позволяющих добавить новые возможности, изменить оформление или активировать поддержку дополнительных сервисов.

Список основных возможностей Miranda NG: