Miranda NG для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.96.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Miranda NG team
|Категория:
|IRC, ICQ, Messenger
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,22 Мб
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Miranda NG — бесплатный мультипротокольный клиент для обмена сообщениями, позволяющий работать с несколькими сервисами через единый интерфейс. Приложение создано как продолжение проекта Miranda IM и развивается с учетом современных требований. Поддерживает подключение к различным протоколам и сервисам, избавляя пользователя от необходимости устанавливать отдельные программы для каждого мессенджера.
Присутствует возможность изменить внешний вид интерфейса, параметры уведомлений, расположение окон и поведение отдельных элементов. Основной функционал можно расширить с помощью подключаемых модулей. Для Miranda NG доступно большое количество плагинов, позволяющих добавить новые возможности, изменить оформление или активировать поддержку дополнительных сервисов.
Список основных возможностей Miranda NG:
- Поддержка нескольких мессенджеров и сетевых протоколов в одном приложении.
- Работа с Telegram, Discord, Microsoft Teams, Steam, VKontakte, Jabber XMPP, IRC, DeltaChat, Tox, Gadu-Gadu, Sametime, Em-LAN, MinecraftDynmap и др.
- Обмен текстовыми сообщениями, а также поддержка дополнительных функций отдельных протоколов, включая передачу файлов.
- Подключение большого количества плагинов для расширения стандартных возможностей программы.
- Гибкая настройка интерфейса, уведомлений, контактов и параметров работы.
- Компактный размер дистрибутива и низкое потребление системных ресурсов.
- Высокая скорость запуска и стабильная работа даже при использовании нескольких учетных записей одновременно.
- Открытый исходный код и бесплатное распространение по лицензии GNU GPL.
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