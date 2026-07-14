BetterDiscord — неофициальное дополнение для Discord, расширяющее стандартные возможности клиента. Программа устанавливается поверх оригинального приложения и добавляет инструменты персонализации, поддержку пользовательских тем оформления, систему плагинов и дополнительные параметры интерфейса. После установки в настройках Discord появляется отдельный раздел, через который выполняется управление всеми функциями дополнения.

Одной из главных особенностей BetterDiscord является гибкая настройка внешнего вида. Присутствует возможность устанавливать готовые темы, созданные сообществом, менять цветовую схему, шрифты, расположение элементов интерфейса и применять собственные CSS-стили. Поддерживается автоматическое подключение скачанных тем, благодаря чему изменение оформления занимает минимум времени.

Дополнение также позволяет использовать большое количество плагинов, расширяющих функциональность Discord. С их помощью можно добавить дополнительные элементы интерфейса, улучшить управление серверами и каналами, настроить отображение информации о пользователях, изменить работу уведомлений, регулировать громкость отдельных участников, просматривать расширенную историю сообщений и использовать другие инструменты, отсутствующие в стандартной версии клиента. Для каждого плагина доступно описание, сведения о его возможностях и быстрая установка.

Основные возможности BetterDiscord: