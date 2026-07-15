JBL Headphones для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.36.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Harman Consumer, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|175,41 Мб
|СКАЧАТЬ
JBL Headphones — приложение для настройки и управления совместимыми беспроводными наушниками JBL с помощью смартфона, которое позволяет изменять параметры звучания, настраивать функции шумоподавления, выбирать режимы прослушивания и получать доступ к дополнительным возможностям устройства.
Программа поддерживает большое количество моделей серий Tune, Live, Tour, Wave, Vibe, Club, Quantum, Reflect, Endurance, Soundgear, Everest, Junior и др. Для моделей с активным шумоподавлением доступны регулировка уровня ANC и настройка режима окружающего звука. Также поддерживаются интеллектуальные режимы воспроизведения аудио и видео, которые оптимизируют параметры звучания для музыки, фильмов и другого контента.
Основные возможности JBL Headphones:
- Настройка эквалайзера с готовыми профилями и пользовательскими параметрами.
- Регулировка активного шумоподавления и режима окружающего звука для совместимых моделей.
- Настройка интеллектуальных режимов воспроизведения аудио и видео.
- Изменение назначения кнопок и сенсорных жестов управления.
- Отображение уровня заряда каждого наушника и зарядного кейса (для поддерживаемых устройств).
- Выбор и настройка голосового помощника Google Assistant или Amazon Alexa.
- Персонализация параметров подключения и дополнительных функций в зависимости от модели наушников.
- Поддержка большого количества фирменных беспроводных наушников JBL с возможностью обновления доступных настроек через приложение.
Shazam – хотите все знать о звучащей рядом музыке? Запускайте приложение, нажимайте значок...
Мобильная студия звукозаписи, которая позволяет записывать любое количество аудио, MIDI и...
Приложение для озвучивание текста, благодаря которому можно читать вслух текст с...
Запись звонков - приложение для Android-устройство, которое позволяет записывать исходящие и входящие телефонные разговоры...
Бесплатное и простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое...
Приложение предоставляет расширенные возможности управления звуком. Предлагает...
Отзывы о программе JBL Headphones
Admin
Отзывов о программе JBL Headphones 5.36.8 пока нет, можете добавить...