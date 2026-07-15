JBL Headphones — приложение для настройки и управления совместимыми беспроводными наушниками JBL с помощью смартфона, которое позволяет изменять параметры звучания, настраивать функции шумоподавления, выбирать режимы прослушивания и получать доступ к дополнительным возможностям устройства.

Программа поддерживает большое количество моделей серий Tune, Live, Tour, Wave, Vibe, Club, Quantum, Reflect, Endurance, Soundgear, Everest, Junior и др. Для моделей с активным шумоподавлением доступны регулировка уровня ANC и настройка режима окружающего звука. Также поддерживаются интеллектуальные режимы воспроизведения аудио и видео, которые оптимизируют параметры звучания для музыки, фильмов и другого контента.

Основные возможности JBL Headphones: