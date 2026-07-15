Private Browser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|717 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CoinCircle, Inc
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,82 Мб
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Private Browser — браузер для Android, ориентированный на конфиденциальный просмотр веб-страниц без сохранения истории посещений, файлов cookie и данных текущего сеанса. После завершения работы приложения временная информация автоматически удаляется, благодаря чему на устройстве не остаются сведения о посещённых сайтах.
Помимо приватного режима, приложение включает набор инструментов для комфортной работы в сети. Присутствует встроенный блокировщик рекламы, менеджер загрузок, а также браузер поддерживает вкладки, полноэкранный режим, тёмную тему оформления и выбор поисковой системы. Дополнительно доступны настройки JavaScript, отображения изображений, а также изменение User-Agent для открытия сайтов в другой версии.
Список основных возможностей Private Browser:
- Автоматическое удаление истории, файлов cookie и данных сеанса после закрытия браузера.
- Работа в постоянном режиме инкогнито без необходимости включать его вручную.
- Встроенный блокировщик рекламы.
- Менеджер загрузок с возможностью быстрого сохранения файлов.
- Поддержка нескольких вкладок с удобным переключением между открытыми страницами.
- Выбор поисковой системы, включая Google, Bing и Yandex.
- Изменение User-Agent для открытия сайтов в нужной версии.
- Настройка отображения изображений и возможность отключения JavaScript.
- Полноэкранный режим.
- Тёмная тема интерфейса.
- Отсутствие встроенных сторонних трекеров, предназначенных для сбора пользовательских данных.
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