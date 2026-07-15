Private Browser — браузер для Android, ориентированный на конфиденциальный просмотр веб-страниц без сохранения истории посещений, файлов cookie и данных текущего сеанса. После завершения работы приложения временная информация автоматически удаляется, благодаря чему на устройстве не остаются сведения о посещённых сайтах.

Помимо приватного режима, приложение включает набор инструментов для комфортной работы в сети. Присутствует встроенный блокировщик рекламы, менеджер загрузок, а также браузер поддерживает вкладки, полноэкранный режим, тёмную тему оформления и выбор поисковой системы. Дополнительно доступны настройки JavaScript, отображения изображений, а также изменение User-Agent для открытия сайтов в другой версии.

Список основных возможностей Private Browser: