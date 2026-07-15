Private Browser для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:717 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:13,82 Мб
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Private Browser — браузер для Android, ориентированный на конфиденциальный просмотр веб-страниц без сохранения истории посещений, файлов cookie и данных текущего сеанса. После завершения работы приложения временная информация автоматически удаляется, благодаря чему на устройстве не остаются сведения о посещённых сайтах.

Помимо приватного режима, приложение включает набор инструментов для комфортной работы в сети. Присутствует встроенный блокировщик рекламы, менеджер загрузок, а также браузер поддерживает вкладки, полноэкранный режим, тёмную тему оформления и выбор поисковой системы. Дополнительно доступны настройки JavaScript, отображения изображений, а также изменение User-Agent для открытия сайтов в другой версии.

Список основных возможностей Private Browser:

  • Автоматическое удаление истории, файлов cookie и данных сеанса после закрытия браузера.
  • Работа в постоянном режиме инкогнито без необходимости включать его вручную.
  • Встроенный блокировщик рекламы.
  • Менеджер загрузок с возможностью быстрого сохранения файлов.
  • Поддержка нескольких вкладок с удобным переключением между открытыми страницами.
  • Выбор поисковой системы, включая Google, Bing и Yandex.
  • Изменение User-Agent для открытия сайтов в нужной версии.
  • Настройка отображения изображений и возможность отключения JavaScript.
  • Полноэкранный режим.
  • Тёмная тема интерфейса.
  • Отсутствие встроенных сторонних трекеров, предназначенных для сбора пользовательских данных.​
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