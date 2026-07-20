Pomocat — приложение для организации работы и учебы по методу Pomodoro, которое сочетает таймер концентрации, спокойное звуковое сопровождение и визуальное оформление с анимированным котом, помогая поддерживать рабочий ритм. Программа подходит для выполнения задач, подготовки к экзаменам, чтения, творчества, занятий спортом, медитации и других дел, требующих сосредоточенности.

Во время сессий пользователя сопровождают анимации кота, а встроенные звуки белого шума помогают снизить влияние внешних раздражителей. Для контроля прогресса предусмотрен календарь активности, где отмечаются дни продуктивной работы. При необходимости можно пригласить друзей для совместных сеансов.

Список основных возможностей Pomocat: