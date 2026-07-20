Pomocat для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.35 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ENFP-Dev-Studio
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|111,63 Мб
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Pomocat — приложение для организации работы и учебы по методу Pomodoro, которое сочетает таймер концентрации, спокойное звуковое сопровождение и визуальное оформление с анимированным котом, помогая поддерживать рабочий ритм. Программа подходит для выполнения задач, подготовки к экзаменам, чтения, творчества, занятий спортом, медитации и других дел, требующих сосредоточенности.
Во время сессий пользователя сопровождают анимации кота, а встроенные звуки белого шума помогают снизить влияние внешних раздражителей. Для контроля прогресса предусмотрен календарь активности, где отмечаются дни продуктивной работы. При необходимости можно пригласить друзей для совместных сеансов.
Список основных возможностей Pomocat:
- Таймер Pomodoro с настраиваемыми интервалами работы и отдыха.
- Минималистичный интерфейс, ориентированный на концентрацию внимания.
- Анимированный кот, сопровождающий пользователя во время рабочих сессий.
- Встроенный белый шум для создания комфортной атмосферы при работе или учебе.
- Совместные сеансы с друзьями для взаимного контроля и поддержания дисциплины.
- Календарь активности с отметками продуктивных дней.
- Темная тема оформления.
- Настройка продолжительности таймера и выбор сигналов завершения сессии.
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