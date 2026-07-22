Mighty Networks для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.275.68 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mighty Networks
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|95,66 Мб
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Mighty Networks — мобильное приложение для доступа к онлайн-сообществам, образовательным программам и тематическим группам, объединённым на одной платформе, которое позволяет общаться, обмениваться публикациями, участвовать в обсуждениях, проходить курсы, подключаться к прямым трансляциям и получать доступ к материалам, предоставленным авторами.
Платформа ориентирована на взаимодействие между участниками и предоставляет инструменты для поиска людей со схожими интересами. Владельцы сообществ могут создавать отдельные группы и разделы, публиковать обучающие материалы, организовывать онлайн-мероприятия, проводить вебинары, запускать тематические обсуждения и управлять доступом к контенту.
Список основных возможностей Mighty Networks:
- Создание и участие в тематических сообществах.
- Доступ к онлайн-курсам, обучающим материалам и программам.
- Общение с участниками через публикации, комментарии и личные обсуждения.
- Проведение прямых трансляций и онлайн-встреч.
- Организация мероприятий с регистрацией участников.
- Создание отдельных групп и подгрупп внутри сообщества.
- Использование интеллектуальных рекомендаций для поиска участников с похожими интересами.
- Поддержка бесплатного доступа, подписок и разовых платежей.
- Получение уведомлений о новых публикациях, событиях и активности сообщества.
- Работа с различными форматами контента в одном приложении.
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