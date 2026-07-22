Mighty Networks — мобильное приложение для доступа к онлайн-сообществам, образовательным программам и тематическим группам, объединённым на одной платформе, которое позволяет общаться, обмениваться публикациями, участвовать в обсуждениях, проходить курсы, подключаться к прямым трансляциям и получать доступ к материалам, предоставленным авторами.

Платформа ориентирована на взаимодействие между участниками и предоставляет инструменты для поиска людей со схожими интересами. Владельцы сообществ могут создавать отдельные группы и разделы, публиковать обучающие материалы, организовывать онлайн-мероприятия, проводить вебинары, запускать тематические обсуждения и управлять доступом к контенту.

Список основных возможностей Mighty Networks: