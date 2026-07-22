Mighty Networks для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.275.68 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:95,66 Мб
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Mighty Networks — мобильное приложение для доступа к онлайн-сообществам, образовательным программам и тематическим группам, объединённым на одной платформе, которое позволяет общаться, обмениваться публикациями, участвовать в обсуждениях, проходить курсы, подключаться к прямым трансляциям и получать доступ к материалам, предоставленным авторами.

Платформа ориентирована на взаимодействие между участниками и предоставляет инструменты для поиска людей со схожими интересами. Владельцы сообществ могут создавать отдельные группы и разделы, публиковать обучающие материалы, организовывать онлайн-мероприятия, проводить вебинары, запускать тематические обсуждения и управлять доступом к контенту.

Список основных возможностей Mighty Networks:

  • Создание и участие в тематических сообществах.
  • Доступ к онлайн-курсам, обучающим материалам и программам.
  • Общение с участниками через публикации, комментарии и личные обсуждения.
  • Проведение прямых трансляций и онлайн-встреч.
  • Организация мероприятий с регистрацией участников.
  • Создание отдельных групп и подгрупп внутри сообщества.
  • Использование интеллектуальных рекомендаций для поиска участников с похожими интересами.
  • Поддержка бесплатного доступа, подписок и разовых платежей.
  • Получение уведомлений о новых публикациях, событиях и активности сообщества.
  • Работа с различными форматами контента в одном приложении.​
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