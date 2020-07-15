Одноклассники — клиент для одной из самых популярных социальных сетей в рунете, который поддерживает все функции мобильной версии Одноклассников. С его помощью вы сможете общаться с друзьями и родственниками, просматривать ленту, фотографии, публиковать фотографии, оставлять комментарии, делиться ссылками и многое другое.
С приложением вы узнаете какую музыку предпочитают ваши друзья и сможете поделиться своими любимыми треками. Также присутствует большое количество стикеров, наклеек и подарков, игр, видеороликов, возможность обсуждать актуальные новости, комментировать и оценивать фотографии и заметки.
наталья про Одноклассники 16.5.5 Android [17-05-2016]
тупит очень, даже клавиатура не убирается, когда с сайта переходишь на рабочую панель телефона , такого ни с одной версии не было , стали выскакивать оповещания о дружбе , которые были давно приняты , а выходят как будто свежие и только что принятые по времени, если пишет какой то человек и у него на аве не стоит фото , то туда вставляется фото соседнего пользователя, что первое время вводило в замешательство, и не нужные разбирательства ,слетают страницы, надо нажимать повторно , пока всё , не знаю что дальше , а в остальном всё нравится 3 | 3 | Ответить
Виктория про Одноклассники 4.3.1 для Android [29-07-2015]
Обновила до этой версии (4.3.1) и теперь в половине групп не отображаются картинки, одни белые квадраты! В том числе, в той, где я модератор! В альбомах только пустые квадраты!
И это не только у меня! У многих то же самое! 3 | 13 | Ответить
Валентина про Одноклассники 4.1.5 для Android [19-02-2015]
Помогите, пожалуйста!!! Установила это приложения, а на тел не приходят оповещения об смс!!! Это с чем связано? В настройках галочки проставила, а результат - ноль... 13 | 17 | Ответить