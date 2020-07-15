Одноклассники для Android

Одноклассники 20.7.7 Android

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Описание Одноклассники 20.7.7 AndroidОписание   Скачать Одноклассники 20.7.7 AndroidСКАЧАТЬ (33,58 Мб) Скриншоты Одноклассники 20.7.7 AndroidСкриншоты (6)   Статистика Одноклассники 20.7.7 AndroidСтатистика   Отзывы о Одноклассники 20.7.7 AndroidОтзывы (18)  
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4.12 из 5, всего оценок - 168
  • Рейтинг программы - 4.12 из 5
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Одноклассники — клиент для одной из самых популярных социальных сетей в рунете, который поддерживает все функции мобильной версии Одноклассников. С его помощью вы сможете общаться с друзьями и родственниками, просматривать ленту, фотографии, публиковать фотографии, оставлять комментарии, делиться ссылками и многое другое.

С приложением вы узнаете какую музыку предпочитают ваши друзья и сможете поделиться своими любимыми треками. Также присутствует большое количество стикеров, наклеек и подарков, игр, видеороликов, возможность обсуждать актуальные новости, комментировать и оценивать фотографии и заметки. 

Что нового в Одноклассники 20.7.7 Android?
  • Исправления и улучшения.
Одноклассники
Одноклассники
Одноклассники
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 195 857
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Одноклассники

Светлана про Одноклассники 17.12.27 Android [16-01-2018]

Не уходят голосовые сообщения,фото игифы.
3 | 2 | Ответить

Алекс про Одноклассники 17.3.3 Android [23-03-2017]

Все работает отлично!!!
4 | 2 | Ответить

наталья про Одноклассники 16.5.5 Android [17-05-2016]

тупит очень, даже клавиатура не убирается, когда с сайта переходишь на рабочую панель телефона , такого ни с одной версии не было , стали выскакивать оповещания о дружбе , которые были давно приняты , а выходят как будто свежие и только что принятые по времени, если пишет какой то человек и у него на аве не стоит фото , то туда вставляется фото соседнего пользователя, что первое время вводило в замешательство, и не нужные разбирательства ,слетают страницы, надо нажимать повторно , пока всё , не знаю что дальше , а в остальном всё нравится
3 | 3 | Ответить

Виктория про Одноклассники 4.3.1 для Android [29-07-2015]

Обновила до этой версии (4.3.1) и теперь в половине групп не отображаются картинки, одни белые квадраты! В том числе, в той, где я модератор! В альбомах только пустые квадраты!
И это не только у меня! У многих то же самое!
3 | 13 | Ответить

Валентина про Одноклассники 4.1.5 для Android [19-02-2015]

Помогите, пожалуйста!!! Установила это приложения, а на тел не приходят оповещения об смс!!! Это с чем связано? В настройках галочки проставила, а результат - ноль...
13 | 17 | Ответить

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