Одноклассники — клиент для одной из самых популярных социальных сетей в рунете, который поддерживает все функции мобильной версии Одноклассников. С его помощью вы сможете общаться с друзьями и родственниками, просматривать ленту, фотографии, публиковать фотографии, оставлять комментарии, делиться ссылками и многое другое.

Отзывы о программе Одноклассники Светлана Не уходят голосовые сообщения,фото игифы.

3 | 2 | Ответить Алекс Все работает отлично!!!

4 | 2 | Ответить наталья тупит очень, даже клавиатура не убирается, когда с сайта переходишь на рабочую панель телефона , такого ни с одной версии не было , стали выскакивать оповещания о дружбе , которые были давно приняты , а выходят как будто свежие и только что принятые по времени, если пишет какой то человек и у него на аве не стоит фото , то туда вставляется фото соседнего пользователя, что первое время вводило в замешательство, и не нужные разбирательства ,слетают страницы, надо нажимать повторно , пока всё , не знаю что дальше , а в остальном всё нравится

3 | 3 | Ответить Виктория Обновила до этой версии (4.3.1) и теперь в половине групп не отображаются картинки, одни белые квадраты! В том числе, в той, где я модератор! В альбомах только пустые квадраты!

И это не только у меня! У многих то же самое!

3 | 13 | Ответить Валентина Помогите, пожалуйста!!! Установила это приложения, а на тел не приходят оповещения об смс!!! Это с чем связано? В настройках галочки проставила, а результат - ноль...

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