Betwixt — интерактивная игра для самопознания, сочетающая элементы фэнтезийного приключения и практики осознанности. Приложение предлагает пройти сюжетную историю, в которой пользователь исследует собственные мысли, эмоции и внутренние переживания через систему выборов и диалогов.

В ходе игры пользователь становится героем путешествия по сказочному миру, который реагирует на его решения и эмоциональное состояние. Каждая глава помогает лучше понять свои ценности, привычные модели мышления и способы реагирования на стрессовые ситуации. Приложение включает задания для размышлений, упражнения на осознанность и техники эмоциональной регуляции, основанные на современных психологических подходах.

Список основных возможностей Betwixt: