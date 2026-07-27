Betwixt для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:94,55 Мб
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Betwixt — интерактивная игра для самопознания, сочетающая элементы фэнтезийного приключения и практики осознанности. Приложение предлагает пройти сюжетную историю, в которой пользователь исследует собственные мысли, эмоции и внутренние переживания через систему выборов и диалогов.

В ходе игры пользователь становится героем путешествия по сказочному миру, который реагирует на его решения и эмоциональное состояние. Каждая глава помогает лучше понять свои ценности, привычные модели мышления и способы реагирования на стрессовые ситуации. Приложение включает задания для размышлений, упражнения на осознанность и техники эмоциональной регуляции, основанные на современных психологических подходах.

Список основных возможностей Betwixt:

  • интерактивная фэнтезийная история с развитием сюжета;
  • механика «выбери свой путь» с влиянием решений на события;
  • 11 тематических снов, раскрывающих разные аспекты самосознания;
  • упражнения для эмоциональной регуляции и снижения тревожности;
  • подсказки для ведения личных заметок и размышлений;
  • элементы когнитивно-поведенческого подхода и практик осознанности;
  • атмосферные звуковые пейзажи для расслабления и концентрации;
  • инструменты для развития устойчивости, мотивации и самооценки;
  • возможность исследовать собственные ценности и жизненные цели.​
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