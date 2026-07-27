Betwixt для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mind Monsters Games Ltd.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|94,55 Мб
|СКАЧАТЬ
Betwixt — интерактивная игра для самопознания, сочетающая элементы фэнтезийного приключения и практики осознанности. Приложение предлагает пройти сюжетную историю, в которой пользователь исследует собственные мысли, эмоции и внутренние переживания через систему выборов и диалогов.
В ходе игры пользователь становится героем путешествия по сказочному миру, который реагирует на его решения и эмоциональное состояние. Каждая глава помогает лучше понять свои ценности, привычные модели мышления и способы реагирования на стрессовые ситуации. Приложение включает задания для размышлений, упражнения на осознанность и техники эмоциональной регуляции, основанные на современных психологических подходах.
Список основных возможностей Betwixt:
- интерактивная фэнтезийная история с развитием сюжета;
- механика «выбери свой путь» с влиянием решений на события;
- 11 тематических снов, раскрывающих разные аспекты самосознания;
- упражнения для эмоциональной регуляции и снижения тревожности;
- подсказки для ведения личных заметок и размышлений;
- элементы когнитивно-поведенческого подхода и практик осознанности;
- атмосферные звуковые пейзажи для расслабления и концентрации;
- инструменты для развития устойчивости, мотивации и самооценки;
- возможность исследовать собственные ценности и жизненные цели.
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
Отличное приложение для Android, с помощью которого можно отслеживать свою ежедневную...
8 минут для пресса – ваш персональный планировщик тренировок с подробным видео-описанием...
Приложение для измерения уровня шума с поддержкой профессиональных стандартов. Точно...
Программа содержит комплекс упражнений для улучшения зрения. Присутствует возможность...
Отзывы о программе Betwixt
Admin
Отзывов о программе Betwixt 6.2 пока нет, можете добавить...