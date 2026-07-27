Time Timer Productivity для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Time Timer LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,81 Мб
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Time Timer Productivity — приложение для визуального контроля времени, которое помогает организовать работу, учебу и повседневные дела. В отличие от обычных таймеров, оно отображает оставшееся время в виде уменьшающегося цветного диска, что позволяет быстрее оценивать продолжительность задачи без необходимости постоянно смотреть на цифры.
Программа помогает планировать рабочие интервалы, соблюдать распорядок дня, выполнять последовательности действий и контролировать продолжительность различных занятий. Благодаря гибким настройкам пользователь может создавать собственные сценарии использования, сохранять готовые таймеры и запускать несколько отсчетов одновременно. Приложение также подходит людям, которым сложно ориентироваться во времени, включая пользователей с особенностями внимания, исполнительных функций или восприятия.
Основные возможности Time Timer Productivity:
- Визуальное отображение оставшегося времени с помощью уменьшающегося цветного диска.
- Создание и сохранение пользовательских таймеров для разных задач и сценариев.
- Одновременный запуск нескольких независимых таймеров.
- Настройка ежедневных расписаний, привычек и повторяющихся действий.
- Использование во время учебы, работы, домашних дел, занятий спортом и отдыха.
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