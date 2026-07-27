Phone Guardian VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.12.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ST Advanced
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|64,51 Мб
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Phone Guardian VPN — приложение для защиты личных данных при работе в интернете через мобильное устройство, которое использует VPN-соединение для анализа сетевого трафика и помогает обнаруживать случаи, когда информация передается без необходимого шифрования. При подключении к публичным или недостаточно защищенным сетям Wi-Fi приложение снижает риск перехвата персональных данных и обеспечивает дополнительную защиту интернет-соединения.
Список основных возможностей Phone Guardian VPN:
- Защита интернет-трафика при подключении к сетям Wi-Fi.
- Использование VPN для шифрования данных при обнаружении небезопасного соединения.
- Проверка приложений, передающих информацию через интернет без достаточной защиты.
- Автоматическое обнаружение незашифрованного трафика.
- Снижение риска перехвата паролей, фотографий, платежной информации и других персональных данных.
- Быстрое включение защиты одним касанием без сложной настройки.
- Работа в фоновом режиме без постоянного участия пользователя.
- Мониторинг активности сетевых подключений приложений.
- Виртуальный помощник Макс с системой наград, медалей и коллекционных ошейников.
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