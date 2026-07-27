Phone Guardian VPN для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.12.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:64,51 Мб
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Phone Guardian VPN — приложение для защиты личных данных при работе в интернете через мобильное устройство, которое использует VPN-соединение для анализа сетевого трафика и помогает обнаруживать случаи, когда информация передается без необходимого шифрования. При подключении к публичным или недостаточно защищенным сетям Wi-Fi приложение снижает риск перехвата персональных данных и обеспечивает дополнительную защиту интернет-соединения.

Список основных возможностей Phone Guardian VPN:

  • Защита интернет-трафика при подключении к сетям Wi-Fi.
  • Использование VPN для шифрования данных при обнаружении небезопасного соединения.
  • Проверка приложений, передающих информацию через интернет без достаточной защиты.
  • Автоматическое обнаружение незашифрованного трафика.
  • Снижение риска перехвата паролей, фотографий, платежной информации и других персональных данных.
  • Быстрое включение защиты одним касанием без сложной настройки.
  • Работа в фоновом режиме без постоянного участия пользователя.
  • Мониторинг активности сетевых подключений приложений.
  • Виртуальный помощник Макс с системой наград, медалей и коллекционных ошейников.
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