Phone Guardian VPN — приложение для защиты личных данных при работе в интернете через мобильное устройство, которое использует VPN-соединение для анализа сетевого трафика и помогает обнаруживать случаи, когда информация передается без необходимого шифрования. При подключении к публичным или недостаточно защищенным сетям Wi-Fi приложение снижает риск перехвата персональных данных и обеспечивает дополнительную защиту интернет-соединения.

Список основных возможностей Phone Guardian VPN: