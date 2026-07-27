Rewire Text для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.00
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|1.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sunset Mesa Software
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,81 Мб
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Rewire Text — приложение для быстрого форматирования, обработки и преобразования текста, работающее практически в любой программе. Достаточно выделить нужный фрагмент и вызвать инструмент с помощью заранее назначенной горячей клавиши. После этого открывается компактное окно со списком доступных операций, позволяющее изменить текст без ручного копирования в редакторы или использования отдельных онлайн-сервисов.
Программа объединяет классические средства обработки текста и функции, основанные на искусственном интеллекте. Присутствует возможность последовательно применять несколько преобразований к одному фрагменту, получая нужный результат за минимальное количество действий. Готовый текст легко скопировать в буфер обмена и вставить обратно в документ, сообщение, редактор кода или любое другое приложение.
Список основных возможностей Rewire Text:
- Преобразование регистра текста.
- Удаление лишних пробелов, пустых строк и других нежелательных символов.
- Сортировка строк по алфавиту, удаление повторяющихся записей, инвертирование текста и нумерация строк.
- Кодирование и декодирование данных в форматах JSON, HTML и URL.
- Форматирование Markdown и JSON для повышения читаемости структуры.
- Подсчет количества символов, слов и строк.
- Генерация текста Lorem Ipsum для заполнения макетов и шаблонов.
- Извлечение из текста ссылок и адресов электронной почты.
- Преобразование JSON в CSV и обратное конвертирование.
- Использование функций искусственного интеллекта после подключения собственного API-ключа.
- Переписывание текста с изменением стиля, тона или структуры.
- Исправление орфографических и грамматических ошибок, повышение читаемости и упрощение сложных фрагментов.
- Перевод текста на различные языки, создание кратких изложений, выделение ключевых мыслей и преобразование текста в маркированные списки.
- Поддержка собственных запросов для выполнения нестандартных операций с помощью ИИ.
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Admin
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