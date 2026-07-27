Rewire Text — приложение для быстрого форматирования, обработки и преобразования текста, работающее практически в любой программе. Достаточно выделить нужный фрагмент и вызвать инструмент с помощью заранее назначенной горячей клавиши. После этого открывается компактное окно со списком доступных операций, позволяющее изменить текст без ручного копирования в редакторы или использования отдельных онлайн-сервисов.

Программа объединяет классические средства обработки текста и функции, основанные на искусственном интеллекте. Присутствует возможность последовательно применять несколько преобразований к одному фрагменту, получая нужный результат за минимальное количество действий. Готовый текст легко скопировать в буфер обмена и вставить обратно в документ, сообщение, редактор кода или любое другое приложение.

Список основных возможностей Rewire Text: