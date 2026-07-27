Rewire Text для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение:7 дней
Версия:1.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,81 Мб
СКАЧАТЬ
Rewire Text скриншот № 1
Rewire Text скриншот № 2
Rewire Text скриншот № 3
Rewire Text скриншот № 4

Rewire Text — приложение для быстрого форматирования, обработки и преобразования текста, работающее практически в любой программе. Достаточно выделить нужный фрагмент и вызвать инструмент с помощью заранее назначенной горячей клавиши. После этого открывается компактное окно со списком доступных операций, позволяющее изменить текст без ручного копирования в редакторы или использования отдельных онлайн-сервисов.

Программа объединяет классические средства обработки текста и функции, основанные на искусственном интеллекте. Присутствует возможность последовательно применять несколько преобразований к одному фрагменту, получая нужный результат за минимальное количество действий. Готовый текст легко скопировать в буфер обмена и вставить обратно в документ, сообщение, редактор кода или любое другое приложение.

Список основных возможностей Rewire Text:

  • Преобразование регистра текста.
  • Удаление лишних пробелов, пустых строк и других нежелательных символов.
  • Сортировка строк по алфавиту, удаление повторяющихся записей, инвертирование текста и нумерация строк.
  • Кодирование и декодирование данных в форматах JSON, HTML и URL.
  • Форматирование Markdown и JSON для повышения читаемости структуры.
  • Подсчет количества символов, слов и строк.
  • Генерация текста Lorem Ipsum для заполнения макетов и шаблонов.
  • Извлечение из текста ссылок и адресов электронной почты.
  • Преобразование JSON в CSV и обратное конвертирование.
  • Использование функций искусственного интеллекта после подключения собственного API-ключа.
  • Переписывание текста с изменением стиля, тона или структуры.
  • Исправление орфографических и грамматических ошибок, повышение читаемости и упрощение сложных фрагментов.
  • Перевод текста на различные языки, создание кратких изложений, выделение ключевых мыслей и преобразование текста в маркированные списки.
  • Поддержка собственных запросов для выполнения нестандартных операций с помощью ИИ.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать Windows OfficeWindows Office 2025.1

Бесплатный полноценный офисный пакет для Windows, позволяющий свободно работать с любыми...

скачать LibreOfficeLibreOffice 26.2.4

Мощный пакет офисных приложений, включающий в себя все самые необходимые инструменты для...

скачать RusWord (Windows Word)RusWord (Windows Word) 2024.10.0

Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов,...

скачать OpenOffice.orgOpenOffice.org 4.1.16 Ru

OpenOffice.org - Бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав пакета...

скачать WPS OfficeWPS Office 12.2.0.21555 Free

WPS Office - бесплатная альтернатива офисному пакету Microsoft Office, предлагающая пользователю...

скачать Old Classic NotepadOld Classic Notepad 1.0

Old Classic Notepad for Windows 11 — бесплатное и простое приложение для Windows 11, созданное для...

Отзывы о программе Rewire Text

Admin

Отзывов о программе Rewire Text 1.2.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв