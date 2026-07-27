VanishBit для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VanishBit
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,06 Мб
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VanishBit — программа для очистки Windows от временных файлов, служебных данных и других накопившихся элементов, которые остаются после работы системы, браузеров и установленного ПО. Утилита помогает освободить место на диске, удалить ненужные журналы, кэш и историю, а также выполнить комплексную очистку без необходимости вручную искать соответствующие параметры в разных разделах Windows. Перед выполнением очистки доступен предварительный просмотр найденных данных, благодаря чему можно оценить результат и исключить удаление лишних файлов.
VanishBit поддерживает очистку большинства популярных браузеров. Приложение удаляет кэш, файлы cookie, историю посещений, загрузок, данные автозаполнения и другие временные сведения, которые постепенно увеличивают занимаемый объем памяти. Кроме браузеров, программа очищает данные Windows Defender, Windows Explorer и самой операционной системы, включая временные файлы, журналы, содержимое корзины, буфер обмена, DNS-кэш, MUICache, эскизы изображений, историю поиска и списки недавно открытых файлов. Для опытных пользователей предусмотрен экспертный режим с возможностью глубокого сканирования дисков.
Список основных возможностей VanishBit:
- Очистка временных и служебных файлов Windows.
- Удаление кэша, cookie, журналов и истории популярных браузеров.
- Очистка данных Windows Defender и Проводника Windows.
- Удаление содержимого корзины, буфера обмена и DNS-кэша.
- Очистка журналов, MUICache, эскизов и истории поиска.
- Предварительный просмотр файлов перед удалением.
- Выбор отдельных категорий данных для очистки.
- Экспертный режим с функцией глубокого сканирования дисков.
- Освобождение дискового пространства за счет удаления ненужных файлов.
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