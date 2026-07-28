Snipe Browser для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:140.0.7339.127 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:133,79 Мб
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Snipe Browser — веб-браузер на базе Chromium, ориентированный на повышение конфиденциальности при работе в интернете. Он сохраняет совместимость с современными веб-стандартами и сайтами, но при этом исключает встроенные сервисы Google и механизмы телеметрии.

Вместо стандартного поиска Google используется поисковая система SnipeSearch. Браузер также предлагает альтернативные сервисы, ориентированные на защиту персональных данных и использование открытых технологий. В состав программы входит встроенный блокировщик рекламы и сетевых трекеров uBlock Origin.

Менеджер паролей хранит данные локально на устройстве без обязательной синхронизации через облачные сервисы. В браузере отсутствуют интегрированные функции искусственного интеллекта, способные анализировать содержимое страниц или введенный текст. Также Snipe Browser не выполняет автоматическое обновление в фоновом режиме и не оставляет активные процессы после закрытия.

Список основных возможностей Snipe Browser:

  • Работа на базе Chromium с высокой совместимостью современных сайтов.
  • Удаление встроенных сервисов Google и компонентов телеметрии.
  • Использование поисковой системы SnipeSearch по умолчанию.
  • Встроенная блокировка рекламы и интернет-трекеров с помощью uBlock Origin.
  • Локальное хранение паролей без обязательной облачной синхронизации.
  • Отсутствие встроенных ИИ-функций, анализирующих действия пользователя.
  • Ручное управление обновлениями программы.
  • Полное завершение работы браузера без фоновых процессов после закрытия.
  • Поддержка современных веб-стандартов и расширений Chromium.
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