Snipe Browser — веб-браузер на базе Chromium, ориентированный на повышение конфиденциальности при работе в интернете. Он сохраняет совместимость с современными веб-стандартами и сайтами, но при этом исключает встроенные сервисы Google и механизмы телеметрии.

Вместо стандартного поиска Google используется поисковая система SnipeSearch. Браузер также предлагает альтернативные сервисы, ориентированные на защиту персональных данных и использование открытых технологий. В состав программы входит встроенный блокировщик рекламы и сетевых трекеров uBlock Origin.

Менеджер паролей хранит данные локально на устройстве без обязательной синхронизации через облачные сервисы. В браузере отсутствуют интегрированные функции искусственного интеллекта, способные анализировать содержимое страниц или введенный текст. Также Snipe Browser не выполняет автоматическое обновление в фоновом режиме и не оставляет активные процессы после закрытия.

Список основных возможностей Snipe Browser: