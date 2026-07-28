Snipe Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|140.0.7339.127 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Snipe Group Limited
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|133,79 Мб
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Snipe Browser — веб-браузер на базе Chromium, ориентированный на повышение конфиденциальности при работе в интернете. Он сохраняет совместимость с современными веб-стандартами и сайтами, но при этом исключает встроенные сервисы Google и механизмы телеметрии.
Вместо стандартного поиска Google используется поисковая система SnipeSearch. Браузер также предлагает альтернативные сервисы, ориентированные на защиту персональных данных и использование открытых технологий. В состав программы входит встроенный блокировщик рекламы и сетевых трекеров uBlock Origin.
Менеджер паролей хранит данные локально на устройстве без обязательной синхронизации через облачные сервисы. В браузере отсутствуют интегрированные функции искусственного интеллекта, способные анализировать содержимое страниц или введенный текст. Также Snipe Browser не выполняет автоматическое обновление в фоновом режиме и не оставляет активные процессы после закрытия.
Список основных возможностей Snipe Browser:
- Работа на базе Chromium с высокой совместимостью современных сайтов.
- Удаление встроенных сервисов Google и компонентов телеметрии.
- Использование поисковой системы SnipeSearch по умолчанию.
- Встроенная блокировка рекламы и интернет-трекеров с помощью uBlock Origin.
- Локальное хранение паролей без обязательной облачной синхронизации.
- Отсутствие встроенных ИИ-функций, анализирующих действия пользователя.
- Ручное управление обновлениями программы.
- Полное завершение работы браузера без фоновых процессов после закрытия.
- Поддержка современных веб-стандартов и расширений Chromium.
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