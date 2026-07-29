App Lock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zenzy Labs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,78 Мб
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App Lock — приложение для ограничения доступа к установленным программам и защиты личных данных на мобильном устройстве, которое позволяет устанавливать блокировку для отдельных приложений с использованием PIN-кода, графического ключа, пароля, отпечатка пальца или распознавания лица.
Приложение ориентировано на пользователей, которым требуется дополнительный уровень защиты без изменения системных настроек устройства. App Lock поддерживает несколько способов разблокировки, предлагает инструменты для скрытия самого блокировщика, автоматически повторно блокирует приложения после периода бездействия и фиксирует попытки несанкционированного доступа с помощью камеры устройства. Дополнительно доступны средства персонализации экрана блокировки и защита приложения от удаления, что снижает вероятность отключения системы безопасности посторонними пользователями.
Основные возможности App Lock:
- Защита отдельных приложений с помощью пароля, PIN-кода или графического ключа.
- Разблокировка по отпечатку пальца на совместимых устройствах.
- Поддержка распознавания лица для быстрого доступа к защищённым приложениям.
- Блокировка популярных программ, включая мессенджеры, социальные сети, галерею и банковские приложения.
- Автоматическая повторная блокировка после завершения работы с приложением или периода бездействия.
- Режим скрытия блокировщика с маскировкой под калькулятор для повышения конфиденциальности.
- Автоматическое создание фотографии человека при неверных попытках разблокировки.
- Защита настроек приложения от удаления или отключения без разрешения владельца.
- Настройка внешнего вида экрана блокировки с использованием различных тем оформления.
- Поддержка нескольких способов аутентификации с возможностью выбора наиболее удобного варианта защиты.
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