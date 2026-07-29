App Lock — приложение для ограничения доступа к установленным программам и защиты личных данных на мобильном устройстве, которое позволяет устанавливать блокировку для отдельных приложений с использованием PIN-кода, графического ключа, пароля, отпечатка пальца или распознавания лица.

Приложение ориентировано на пользователей, которым требуется дополнительный уровень защиты без изменения системных настроек устройства. App Lock поддерживает несколько способов разблокировки, предлагает инструменты для скрытия самого блокировщика, автоматически повторно блокирует приложения после периода бездействия и фиксирует попытки несанкционированного доступа с помощью камеры устройства. Дополнительно доступны средства персонализации экрана блокировки и защита приложения от удаления, что снижает вероятность отключения системы безопасности посторонними пользователями.

Основные возможности App Lock: