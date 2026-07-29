App Lock для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:17,78 Мб
СКАЧАТЬ
App Lock скриншот № 1
App Lock скриншот № 2
App Lock скриншот № 3
App Lock скриншот № 4

App Lock — приложение для ограничения доступа к установленным программам и защиты личных данных на мобильном устройстве, которое позволяет устанавливать блокировку для отдельных приложений с использованием PIN-кода, графического ключа, пароля, отпечатка пальца или распознавания лица.

Приложение ориентировано на пользователей, которым требуется дополнительный уровень защиты без изменения системных настроек устройства. App Lock поддерживает несколько способов разблокировки, предлагает инструменты для скрытия самого блокировщика, автоматически повторно блокирует приложения после периода бездействия и фиксирует попытки несанкционированного доступа с помощью камеры устройства. Дополнительно доступны средства персонализации экрана блокировки и защита приложения от удаления, что снижает вероятность отключения системы безопасности посторонними пользователями.

Основные возможности App Lock:

  • Защита отдельных приложений с помощью пароля, PIN-кода или графического ключа.
  • Разблокировка по отпечатку пальца на совместимых устройствах.
  • Поддержка распознавания лица для быстрого доступа к защищённым приложениям.
  • Блокировка популярных программ, включая мессенджеры, социальные сети, галерею и банковские приложения.
  • Автоматическая повторная блокировка после завершения работы с приложением или периода бездействия.
  • Режим скрытия блокировщика с маскировкой под калькулятор для повышения конфиденциальности.
  • Автоматическое создание фотографии человека при неверных попытках разблокировки.
  • Защита настроек приложения от удаления или отключения без разрешения владельца.
  • Настройка внешнего вида экрана блокировки с использованием различных тем оформления.
  • Поддержка нескольких способов аутентификации с возможностью выбора наиболее удобного варианта защиты.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать MEGAMEGA 15.24(253490704)(9ea2cea86a)

Безопасное облачное хранилище и чат для Android-смартфонов и планшетов. Данные шифруют и...

скачать Google AuthenticatorGoogle Authenticator 6.0

Google Authenticator – создает дополнительную защиту вашего аккаунта Google при помощи генерирования...

скачать OrbotOrbot 17.9.2-RC-1-tor-0.4.9.5.1-1-g5efd657a1

Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную...

скачать DuckDuckGo Privacy BrowserDuckDuckGo Privacy Browser 5.253.1

Бесплатное приложение для Android, девизом которого служит максимум конфиденциальности,...

скачать Adblocker BrowserAdblocker Browser 125.1.3862

Супербыстрый браузер с блокировщиком рекламы, который без проблем позволяет блокировать...

скачать Call & SMS BlockerCall & SMS Blocker 2.70.147

Call & SMS Blocker - ваш верный спутник в мире телефонных звонков и текстовых сообщений. Удобный...

Отзывы о программе App Lock

Admin

Отзывов о программе App Lock 2.4.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв