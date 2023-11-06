Call & SMS Blocker - это мощное приложение, предназначенное для эффективной работы с вашими телефонными вызовами и сообщениями. С помощью приложения вы можете легко блокировать навязчивые звонки и SMS. Выбирайте, кого блокировать: лишь спамеров, звонящих с незнакомых номеров или даже все номера с определенного города. Приложение также предоставляет возможность отправлять SMS-сообщения, поддерживает MMS и даже позволяет создавать групповые чаты. Все ваши сообщения хранятся у вас под рукой, благодаря журналу блокировки.

Основные возможности Call & SMS Blocker: