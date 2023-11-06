Call & SMS Blocker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.70.147 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KiteTech
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,28 Мб
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Call & SMS Blocker - это мощное приложение, предназначенное для эффективной работы с вашими телефонными вызовами и сообщениями. С помощью приложения вы можете легко блокировать навязчивые звонки и SMS. Выбирайте, кого блокировать: лишь спамеров, звонящих с незнакомых номеров или даже все номера с определенного города. Приложение также предоставляет возможность отправлять SMS-сообщения, поддерживает MMS и даже позволяет создавать групповые чаты. Все ваши сообщения хранятся у вас под рукой, благодаря журналу блокировки.
Основные возможности Call & SMS Blocker:
- Блокирование звонков и SMS через черный список.
- Возможность блокировать всех кроме контактов.
- Блокирование скрытых номеров.
- Блокирование номеров из определенного города.
- Возможность фильтровать SMS-спам по ключевым словам.
- Возможность создать белый список безопасных номеров.
- Поддержка MMS-сообщений.
- Групповые чаты для общения с несколькими контактами сразу.
- Поддержка двух SIM-карт.
- Отчеты о доставке сообщений.
- Поиск по всем вашим сообщениям.
- Отправка сообщений с отсрочкой, чтобы избежать ошибок.
- Ночной режим для удобства в темное время суток.
- Возможность резервного копирования и восстановления всех ваших сообщений.
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