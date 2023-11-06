Call & SMS Blocker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.70.147 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,28 Мб
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Call & SMS Blocker - это мощное приложение, предназначенное для эффективной работы с вашими телефонными вызовами и сообщениями. С помощью приложения вы можете легко блокировать навязчивые звонки и SMS. Выбирайте, кого блокировать: лишь спамеров, звонящих с незнакомых номеров или даже все номера с определенного города. Приложение также предоставляет возможность отправлять SMS-сообщения, поддерживает MMS и даже позволяет создавать групповые чаты. Все ваши сообщения хранятся у вас под рукой, благодаря журналу блокировки.

Основные возможности Call & SMS Blocker:

  • Блокирование звонков и SMS через черный список.
  • Возможность блокировать всех кроме контактов.
  • Блокирование скрытых номеров.
  • Блокирование номеров из определенного города.
  • Возможность фильтровать SMS-спам по ключевым словам.
  • Возможность создать белый список безопасных номеров.
  • Поддержка MMS-сообщений.
  • Групповые чаты для общения с несколькими контактами сразу.
  • Поддержка двух SIM-карт.
  • Отчеты о доставке сообщений.
  • Поиск по всем вашим сообщениям.
  • Отправка сообщений с отсрочкой, чтобы избежать ошибок.
  • Ночной режим для удобства в темное время суток.
  • Возможность резервного копирования и восстановления всех ваших сообщений.
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