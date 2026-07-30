Basalt Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Basalt Browser Team
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,85 Мб
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Basalt Browser — специализированный браузер с поддержкой мультипрофильной работы, позволяющий одновременно использовать несколько независимых браузерных профилей. Программа позволяет создавать отдельные рабочие среды с индивидуальными параметрами, управлять ими из единой панели и быстро переключаться между профилями без риска смешивания данных.
При создании профиля пользователь может задать необходимые параметры, подключить прокси-сервер, выбрать конфигурацию отпечатка браузера, импортировать файлы cookie, установить расширения и при необходимости изменить настройки позже. Все профили хранятся отдельно друг от друга, благодаря чему сохраняется независимость каждой рабочей среды. Дополнительно браузер поддерживает локальные языковые модели ИИ, которые используются для автоматизации различных действий непосредственно внутри программы.
Список основных возможностей Basalt Browser:
- Создание и управление несколькими независимыми браузерными профилями.
- Гибкая настройка параметров каждого профиля перед началом работы.
- Поддержка пользовательских прокси-серверов для отдельных профилей.
- Настройка и изменение параметров отпечатка браузера.
- Импорт файлов cookie из существующих браузерных сессий.
- Загрузка и использование папок с расширениями.
- Повторная генерация конфигурации отпечатка при необходимости.
- Единая панель управления всеми профилями.
- Интеграция с локальными языковыми моделями (LLM) для автоматизации задач.
- Поддержка двух режимов взаимодействия с ИИ.
- Уведомление пользователя о необходимости ручного прохождения CAPTCHA без попыток автоматического обхода.
- Локальная обработка запросов к ИИ без обязательной передачи данных во внешние облачные сервисы.
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