Basalt Browser — специализированный браузер с поддержкой мультипрофильной работы, позволяющий одновременно использовать несколько независимых браузерных профилей. Программа позволяет создавать отдельные рабочие среды с индивидуальными параметрами, управлять ими из единой панели и быстро переключаться между профилями без риска смешивания данных.

При создании профиля пользователь может задать необходимые параметры, подключить прокси-сервер, выбрать конфигурацию отпечатка браузера, импортировать файлы cookie, установить расширения и при необходимости изменить настройки позже. Все профили хранятся отдельно друг от друга, благодаря чему сохраняется независимость каждой рабочей среды. Дополнительно браузер поддерживает локальные языковые модели ИИ, которые используются для автоматизации различных действий непосредственно внутри программы.

Список основных возможностей Basalt Browser: