Hide Video Photo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:8,48 Мб
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Hide Video Photo скриншот № 1
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Hide Video Photo — приложение для защиты личных фотографий и видеозаписей с помощью встроенного шифрования. Предназначено для хранения конфиденциального контента в отдельном защищённом пространстве, доступ к которому имеет только владелец устройства. После добавления файлов они становятся недоступны для просмотра посторонними пользователями и не отображаются в стандартной галерее.

Приложение использует алгоритм шифрования, позволяющий защитить данные от несанкционированного доступа. Присутствует возможность переносить в защищённое хранилище уже существующие фотографии и видеоролики из памяти смартфона, а также создавать новые материалы непосредственно через приложение. После расшифровки изображения и видео сохраняют исходное качество без заметного снижения разрешения или детализации.

Основные возможности Hide Video Photo:

  • Защита фотографий и видеозаписей с использованием встроенного шифрования.
  • Скрытие личных файлов от стандартной галереи устройства.
  • Импорт фотографий и видео из памяти смартфона.
  • Создание новых видеозаписей непосредственно внутри приложения.
  • Сохранение высокого качества изображений и видео после шифрования и восстановления.
  • Простой интерфейс с быстрым доступом к основным функциям.
  • Удобное управление защищённым хранилищем.
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