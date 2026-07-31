Hide Video Photo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Geeks.Lab.2015
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,48 Мб
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Hide Video Photo — приложение для защиты личных фотографий и видеозаписей с помощью встроенного шифрования. Предназначено для хранения конфиденциального контента в отдельном защищённом пространстве, доступ к которому имеет только владелец устройства. После добавления файлов они становятся недоступны для просмотра посторонними пользователями и не отображаются в стандартной галерее.
Приложение использует алгоритм шифрования, позволяющий защитить данные от несанкционированного доступа. Присутствует возможность переносить в защищённое хранилище уже существующие фотографии и видеоролики из памяти смартфона, а также создавать новые материалы непосредственно через приложение. После расшифровки изображения и видео сохраняют исходное качество без заметного снижения разрешения или детализации.
Основные возможности Hide Video Photo:
- Защита фотографий и видеозаписей с использованием встроенного шифрования.
- Скрытие личных файлов от стандартной галереи устройства.
- Импорт фотографий и видео из памяти смартфона.
- Создание новых видеозаписей непосредственно внутри приложения.
- Сохранение высокого качества изображений и видео после шифрования и восстановления.
- Простой интерфейс с быстрым доступом к основным функциям.
- Удобное управление защищённым хранилищем.
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