Hide Video Photo — приложение для защиты личных фотографий и видеозаписей с помощью встроенного шифрования. Предназначено для хранения конфиденциального контента в отдельном защищённом пространстве, доступ к которому имеет только владелец устройства. После добавления файлов они становятся недоступны для просмотра посторонними пользователями и не отображаются в стандартной галерее.

Приложение использует алгоритм шифрования, позволяющий защитить данные от несанкционированного доступа. Присутствует возможность переносить в защищённое хранилище уже существующие фотографии и видеоролики из памяти смартфона, а также создавать новые материалы непосредственно через приложение. После расшифровки изображения и видео сохраняют исходное качество без заметного снижения разрешения или детализации.

Основные возможности Hide Video Photo: