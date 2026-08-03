Video Doter Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hoo Labs
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|105,67 Мб
|СКАЧАТЬ
Video Doter Pro — приложение для загрузки видеороликов и аудиофайлов с популярных интернет-платформ для последующего просмотра оффлайн. Достаточно скопировать ссылку в буфер обмена, после чего программа автоматически распознает адрес и подготовит его к загрузке.
Приложение поддерживает сохранение как полноценных видеороликов, так и только звуковой дорожки. Все завершенные загрузки отображаются в разделе истории с указанием даты сохранения, что упрощает поиск ранее скачанных файлов.
Список основных возможностей Video Doter Pro:
- Поддержка загрузки видео с различных онлайн-платформ.
- Автоматическое определение ссылок из буфера обмена.
- Графический интерфейс без необходимости использовать командную строку.
- Сохранение видео или только аудиодорожки.
- Просмотр истории загрузок с отображением даты сохранения.
- Поддержка темной темы оформления.
- Простое управление процессом скачивания.
- Использование встроенного механизма загрузки.
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