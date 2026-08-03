Video Doter Pro — приложение для загрузки видеороликов и аудиофайлов с популярных интернет-платформ для последующего просмотра оффлайн. Достаточно скопировать ссылку в буфер обмена, после чего программа автоматически распознает адрес и подготовит его к загрузке.

Приложение поддерживает сохранение как полноценных видеороликов, так и только звуковой дорожки. Все завершенные загрузки отображаются в разделе истории с указанием даты сохранения, что упрощает поиск ранее скачанных файлов.

Список основных возможностей Video Doter Pro: