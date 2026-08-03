Video Doter Pro для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:105,67 Мб
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Video Doter Pro скриншот № 1
Video Doter Pro скриншот № 2

Video Doter Pro — приложение для загрузки видеороликов и аудиофайлов с популярных интернет-платформ для последующего просмотра оффлайн. Достаточно скопировать ссылку в буфер обмена, после чего программа автоматически распознает адрес и подготовит его к загрузке.

Приложение поддерживает сохранение как полноценных видеороликов, так и только звуковой дорожки. Все завершенные загрузки отображаются в разделе истории с указанием даты сохранения, что упрощает поиск ранее скачанных файлов.

Список основных возможностей Video Doter Pro:

  • Поддержка загрузки видео с различных онлайн-платформ.
  • Автоматическое определение ссылок из буфера обмена.
  • Графический интерфейс без необходимости использовать командную строку.
  • Сохранение видео или только аудиодорожки.
  • Просмотр истории загрузок с отображением даты сохранения.
  • Поддержка темной темы оформления.
  • Простое управление процессом скачивания.
  • Использование встроенного механизма загрузки.
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