FireDaemon - Демоны (фоновые программы) из Unix давно не дают покоя пользователям Windows, где не существует аналогичных средств исполнения приложений. Утилита FireDaemon позволяет запускать любое Win32 приложение или скрипт (например: BAT/CMD, Perl, Java, Python, TCL/TK) как Windows сервис. Легко настраивается через GUI или XML, потребляет мало системной памяти и процессорного времени, управляет приоритетом подпроцессов, настройками окружения, назначение использования одного или нескольких CPU, а так же собирает статистику событий и записывает в log файлы на диск.