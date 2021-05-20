PowerArchiver для Windows
|Оценка:
|4.45/5 голосов - 69
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $22.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|20.10.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|ConeXware, Inc.
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 34 178 | Статистика
|Размер:
|38,04 Мб
|СКАЧАТЬ
PowerArchiver - мощный архиватор, имеющий полную поддержку архивов форматов ZIP, CAB, LHA (LZH), TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, BH (BlakHole), RAR, ARJ, ARC, ACE, ZOO, GZ и BZIP2, умеет работать с файлами UUE и XXE и расширениями электронной почты MIME. Также имеется возможность открывать различные форматы образов дисков, а именно: ISO, BIN, IMG и NRG.
В наличии имеется встроенная утилита для просмотра файлов TXT, RTF, BMP, ICO, WMF, EMF, GIF и JPG (JPEG). Размеры файлов ограничены только возможностями ОС. Программа осуществляет полное управление файлами в архивах, может производить восстановление поврежденных ZIP архивов и проверку их на наличие вирусов, шифровать файлы и архивы (Blowfish 128-bit, DES 64-bit, Triple DES 128-bit и AES 128-bit/192-bit/256-bit), создавать самораспаковывающиеся и многотомные архивы, конвертировать архивы из одного формата в другой и работать в пакетном режиме.
Есть поддержка работы с FTP, длинных имен файлов, Drag-n-Drop, интеграция в Windows shell, развитая система помощи и удобный интерфейс (2 варианта - Classic и Explorer) с поддержкой скинов.
- исправлены ошибки и произведены другие доработки и улучшения
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Отзывы о программе PowerArchiver
Ivan про PowerArchiver 18.02.02 / 19.00.51 [23-08-2020]
Не скачивайте это гов*о. Удаляет архивы!!!!!!!!!!!!!
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Сергей Бульбаш про PowerArchiver 2012 13.02 [06-01-2013]
Отличный архиватор. Пользуюсь с 2007 года. После установки ОС ставлю его обязательно. Нареканий нет. Советую.
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Сергей М про PowerArchiver 2012 13.02 [30-10-2012]
Прекрасная замена популярным архиваторам, намного быстрее работает. ЭТО НЕ ПРОСТО АРХИВАИОР - ЭТО МОЩЬНЫЙ КОМБАЙН. Кто не ценит данную программу так ФЛАГ ВАМ В РУКИ!!!
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Сергий Радонежский про PowerArchiver 2007 9.51.02 Rus [17-03-2006]
Послушайте господа! Архиватор отличный! Когда он установлен на HDD, надобность в остальных - просто отпадает... (будьте патриотами)
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