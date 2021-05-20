PowerArchiver - мощный архиватор, имеющий полную поддержку архивов форматов ZIP, CAB, LHA (LZH), TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, BH (BlakHole), RAR, ARJ, ARC, ACE, ZOO, GZ и BZIP2, умеет работать с файлами UUE и XXE и расширениями электронной почты MIME. Также имеется возможность открывать различные форматы образов дисков, а именно: ISO, BIN, IMG и NRG.

В наличии имеется встроенная утилита для просмотра файлов TXT, RTF, BMP, ICO, WMF, EMF, GIF и JPG (JPEG). Размеры файлов ограничены только возможностями ОС. Программа осуществляет полное управление файлами в архивах, может производить восстановление поврежденных ZIP архивов и проверку их на наличие вирусов, шифровать файлы и архивы (Blowfish 128-bit, DES 64-bit, Triple DES 128-bit и AES 128-bit/192-bit/256-bit), создавать самораспаковывающиеся и многотомные архивы, конвертировать архивы из одного формата в другой и работать в пакетном режиме.

Есть поддержка работы с FTP, длинных имен файлов, Drag-n-Drop, интеграция в Windows shell, развитая система помощи и удобный интерфейс (2 варианта - Classic и Explorer) с поддержкой скинов.