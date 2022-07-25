AKVIS Sketch — инструмент для создания рисунка на основе фотографии. AKVIS Sketch преобразует изображения в эскизы, сделанные карандашом или углем, имитируя ручную работу, позволяет создать не только черно-белый карандашный набросок, но и цветной рисунок и даже получить эффект акварели.

Основное отличие AKVIS Sketch от встроенных инструментов графических программ (например, Photoshop) - в том, что качество, получаемое при обработке фотографии этим плагином, вполне сравнимо с простотой его использования.

Необходимо в полной мере владеть грандиозным набором инструментария профессионала-дизайнера, чтобы с помощью применения фильтров и эффектов, манипуляций с уровнями, слоями, масками и разного вида кистями добиться реалистичной имитации ручной работы при создании "настоящего" рисунка из готовой цифровой фотографии.

Вся задача AKVIS Sketch состоит в том, чтобы превращать любой снимок в графический рисунок. Несколько параметров, назначение которых интуитивно понятно (а также освещено в подробных "подсказках" в нижней части окна) помогут определиться с тем, какую именно картину хотите вы получить. Почувствуйте себя художником! Подарите любимой девушке портрет, сделанный на основе ее фото, создайте живописный пейзаж из последней походной фотографии, набросок углем своего авто.

Программа поможет и при работе над рекламным буклетом или веб-сайтом, когда требуется представить набор изображений в одном стиле. Sketch дает возможность экспериментировать.

AKVIS Sketch - плагин (plug-in) для графических редакторов. Он совместим с Adobe Photoshop, Photoshop Elements и Corel Photo-Paint и Painter, Paint Shop Pro и другими графическими редакторами, поддерживающими плагины.