FREE Christmas Tree - рождественская елочка на Вашем рабочем столе! Пушистая, нарядная, сверкающая разноцветными огоньками, да еще и отсчитывающая время до Нового года и Рождества! Каждый час программа будет проигрывать вам рождественскую мелодию.

Новогодняя елочка может менять свой вид посредством "скинов". В настройках программы можно выбрать один из десяти вариантов. Кроме того, можно выбрать обратный отсчет времени до Нового Года, католического или христианского Рождества.

Это замечательная программа, которая добавит рождественского настроения вам и вашим близким.