FREE Christmas Tree для Windows

FREE Christmas Tree 1.8

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание FREE Christmas Tree 1.8Описание   Скачать FREE Christmas Tree 1.8СКАЧАТЬ (1,39 Мб) Скриншоты FREE Christmas Tree 1.8Скриншоты (3)   Статистика FREE Christmas Tree 1.8Статистика   Отзывы о FREE Christmas Tree 1.8Отзывы (9)  
Оцените программу!
4.86 из 5, всего оценок - 69
  • Рейтинг программы - 4.86 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FREE Christmas Tree - рождественская елочка на Вашем рабочем столе! Пушистая, нарядная, сверкающая разноцветными огоньками, да еще и отсчитывающая время до Нового года и Рождества! Каждый час программа будет проигрывать вам рождественскую мелодию.

Новогодняя елочка может менять свой вид посредством "скинов". В настройках программы можно выбрать один из десяти вариантов. Кроме того, можно выбрать обратный отсчет времени до Нового Года, католического или христианского Рождества.

Это замечательная программа, которая добавит рождественского настроения вам и вашим близким.

FREE Christmas Tree
FREE Christmas Tree
FREE Christmas Tree
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 24 802
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства
ТОП-сегодня раздела "Украшательства"
 

Desktop Wallpaper Manager 2.0.33

Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о потраченном времени на поиск интересующих Вас картинок в сети. Имеется

Winstep Nexus 19.2

Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного

MiniBin 6.6.0.0

MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины

8GadgetPack 31.0

8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10

Start Menu 10 6.1

Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и

Start10 1.71

Start10 - очередная реализация меню "Пуск", адаптированная для новейшей операционной системы Windows 10

скачать Adguard

Отзывы о программе FREE Christmas Tree

Яшка про FREE Christmas Tree 1.7 [31-12-2010]

Очень хорошая программа))
| | Ответить

вадим про FREE Christmas Tree 1.7 [30-12-2010]

нормально пойдет . С наступающим новым годом !!!
| | Ответить

Adman про FREE Christmas Tree 1.7 [14-12-2010]

Супер мне очень понравилась оссобенно белая(неон) в старых версиях такой не было
| | Ответить

Мармон про FREE Christmas Tree 1.4 [27-12-2008]

Супер ёлка да ниодна а можно выбрать какую хошь)))
| | Ответить

Анутка про FREE Christmas Tree 1.4 [27-11-2008]

Мне очень- очень понрава!
| | Ответить

Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв
 