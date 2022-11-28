BitDefender Antivirus Plus для Windows
|Оценка:
|3.73/5 голосов - 36
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|26.0.32.109 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bitdefender
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 14 010 | Статистика
|Размер:
|13,54 Мб
BitDefender Antivirus Plus - мощный антивирус, способный обнаруживать и удалять все известные вирусы. Он использует надежные алгоритмы защиты, сертифицированные компаниями ICSA Labs, Virus Bulletin, Checkmark, Checkvir и TUV.
- Антивирус и Антишпион
- Защищает ваш компьютер от вирусов, шпионского ПО и других вредоносных программ в режиме реального времени
- Блокирует неизвестные вирусы, используя технологию проактивного обнаружения
- Блокирует работу средств удаленного администрирования ("руткитов")
- Автоматическое ежечасное обновление
- Не влияет на производительность системы
- Антифишинг
- Защищает от фишинг-атак, контролируя посещаемые веб-страницы
- Снижает риск потери конфиденциальных данных
Легкость в использовании и возможность автоматического обновления делают BitDefender Antivirus Plus антивирусным продуктом "установил и забыл".
- исправлены ошибки
- улучшена производительность
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Отзывы о программе BitDefender Antivirus Plus
Наталья про BitDefender Antivirus Plus 26.0.14.65 [22-04-2022]
Не работает в нашей стране.
| | Ответить
Виктор про BitDefender Antivirus 16.28.0.1789 RU / 16.29.0.1830 EN [25-09-2013]
Самый лучший из использованых мною антивирь, помог мне устранить те вирусы которые ни Касперский ни ВинДефендер не находили! Всем рекомендую!!!
6 | 2 | Ответить
torg про BitDefender Antivirus 16.28.0.1789 RU / 16.29.0.1830 EN [29-05-2013]
Подскажите как выключить антивирусный монитор ? Он всё время проверяет. Мне бывает нужно выключать антивирус.
2 | 16 | Ответить
torg про BitDefender Antivirus 2013 16.26.0.1739 RU / 16.28.0.1789 EN [26-05-2013]
Дизайн упрощённый не радует.
Нету былого хорошего дизайна.
Дизайн чёрного цвета, шрифт размытый, прям, как у Нортона.
Не моё. Единственное достоинство много вирусов знает.
Касперский по дизайну тут на много лучше.
2 | 3 | Ответить
KOT про BitDefender Antivirus 2012 Build 15.0.34.1416 [22-03-2012]
Жёсткто тормозит открытие страниц в любом браузере (в разы). В корзину...
3 | 2 | Ответить