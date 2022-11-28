Отзывы о программе BitDefender Antivirus Plus

Наталья Не работает в нашей стране.

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Виктор Самый лучший из использованых мною антивирь, помог мне устранить те вирусы которые ни Касперский ни ВинДефендер не находили! Всем рекомендую!!!

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torg Подскажите как выключить антивирусный монитор ? Он всё время проверяет. Мне бывает нужно выключать антивирус.

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torg Дизайн упрощённый не радует.

Нету былого хорошего дизайна.

Дизайн чёрного цвета, шрифт размытый, прям, как у Нортона.

Не моё. Единственное достоинство много вирусов знает.

Касперский по дизайну тут на много лучше.

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