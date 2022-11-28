Программы для Windows » Безопасность » Антивирусы » BitDefender Antivirus Plus 26.0.32.109

BitDefender Antivirus Plus для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.73/5 голосов - 36
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:30 дней
Версия:26.0.32.109 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 14 010 | Статистика
Размер:13,54 Мб
BitDefender Antivirus Plus скриншот № 1
BitDefender Antivirus Plus скриншот № 2
BitDefender Antivirus Plus скриншот № 3
BitDefender Antivirus Plus скриншот № 4

BitDefender Antivirus Plus - мощный антивирус, способный обнаруживать и удалять все известные вирусы. Он использует надежные алгоритмы защиты, сертифицированные компаниями ICSA Labs, Virus Bulletin, Checkmark, Checkvir и TUV.

  • Антивирус и Антишпион
    • Защищает ваш компьютер от вирусов, шпионского ПО и других вредоносных программ в режиме реального времени
    • Блокирует неизвестные вирусы, используя технологию проактивного обнаружения
    • Блокирует работу средств удаленного администрирования ("руткитов")
    • Автоматическое ежечасное обновление
    • Не влияет на производительность системы
  • Антифишинг
    • Защищает от фишинг-атак, контролируя посещаемые веб-страницы
    • Снижает риск потери конфиденциальных данных

Легкость в использовании и возможность автоматического обновления делают BitDefender Antivirus Plus антивирусным продуктом "установил и забыл".

Что нового в BitDefender Antivirus Plus 26.0.32.109?
  • исправлены ошибки
  • улучшена производительность
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы"
 

скачать Dr.Web CureIt!Dr.Web CureIt! 22.11.2022

Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без...

скачать Avast Free AntivirusAvast Free Antivirus 2022 (22.11.7716)

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ...

скачать Антивирус Kaspersky FreeАнтивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.14.1085 / 21.2.16.590

Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных...

скачать Dr.WebDr.Web 12.0.3.12170 (22.12.2020)

Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий...

скачать AVG AntiVirus FreeAVG AntiVirus Free 22.11.7716

AVG AntiVirus Free - популярный бесплатный антивирус, который предлагает пользователю ряд...

скачать HitmanProHitmanPro 3.8.30.326

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями,...

Отзывы о программе BitDefender Antivirus Plus

Наталья про BitDefender Antivirus Plus 26.0.14.65 [22-04-2022]

Не работает в нашей стране.
| | Ответить

Виктор про BitDefender Antivirus 16.28.0.1789 RU / 16.29.0.1830 EN [25-09-2013]

Самый лучший из использованых мною антивирь, помог мне устранить те вирусы которые ни Касперский ни ВинДефендер не находили! Всем рекомендую!!!
6 | 2 | Ответить

torg про BitDefender Antivirus 16.28.0.1789 RU / 16.29.0.1830 EN [29-05-2013]

Подскажите как выключить антивирусный монитор ? Он всё время проверяет. Мне бывает нужно выключать антивирус.
2 | 16 | Ответить

torg про BitDefender Antivirus 2013 16.26.0.1739 RU / 16.28.0.1789 EN [26-05-2013]

Дизайн упрощённый не радует.
Нету былого хорошего дизайна.
Дизайн чёрного цвета, шрифт размытый, прям, как у Нортона.
Не моё. Единственное достоинство много вирусов знает.
Касперский по дизайну тут на много лучше.
2 | 3 | Ответить

KOT про BitDefender Antivirus 2012 Build 15.0.34.1416 [22-03-2012]

Жёсткто тормозит открытие страниц в любом браузере (в разы). В корзину...
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (10) / Добавить отзыв