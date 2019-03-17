K-Lite Codec Tweak Tool для Windows

K-Lite Codec Tweak Tool 6.3.8

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание K-Lite Codec Tweak Tool 6.3.8Описание   Скачать K-Lite Codec Tweak Tool 6.3.8СКАЧАТЬ (961 Кб) Скриншоты K-Lite Codec Tweak Tool 6.3.8Скриншоты (3)   Статистика K-Lite Codec Tweak Tool 6.3.8Статистика   Отзывы о K-Lite Codec Tweak Tool 6.3.8Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.38 из 5, всего оценок - 48
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

K-Lite Codec Tweak Tool - программа позволяет настраивать и в полной мере контролировать поведение установленных в системе кодеков и всевозможных фильтров (более 200).

Умеет сканировать реестр с целью выявления и последующего исправления ошибок, которые могут возникнуть при использовании одновременно нескольких кодеков, работающих с одним и тем же форматом. Генерирует детализированный отчет с полным перечнем установленных кодеков и фильтров. Позволяет "вернуться" к рекомендуемым настройкам ffdshow, DivX, Xvid, AC3Filter, DirectVobSub и др.

K-Lite Codec Tweak Tool не требует инсталляции и занимает совсем немного места.

Что нового в K-Lite Codec Tweak Tool 6.3.8?
  • Сканирование реестра для обнаружения и удаления неработающих ссылок на кодеки и фильтры.
  • Создание подробного журнала всех установленных кодеков и фильтров DirectShow.
  • Включение / отключение более 250 популярных кодеков и фильтров (если они установлены).
  • Управление предпочтительными источниками фильтров.
  • Сброс настроек.
  • Настройки резервного копирования и восстановления.
  • Настройка предпочтительных декодеров в Windows 7/8/10.
  • Различные настройки для отключения MS-кодеков в Windows 7/8/10.
K-Lite Codec Tweak Tool
K-Lite Codec Tweak Tool
K-Lite Codec Tweak Tool
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 38 353
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Кодеки, декодеры
ТОП-сегодня раздела "Кодеки, декодеры"
 

Windows 10 Codec Pack 2.1.4

Пакет всех самых необходимых кодеков, фильтров и плагинов для безпроблемного и комфортного воспроизведения аудио и видео файлов. Присутствует поддержка различных

Windows 7 Codec Pack 4.2.3

Windows 7 - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов, а также прослушивания аудио файлов. В состав пакета вошли такие

MediaCoder 0.8.55.5938 / 0.8.57.5970

MediaCoder - Бесплатный аудио/видео транскодер, который объединил в себе множество разработок в один сборник с удобным и понятным интерфейсом

Media Player Codec Pack 4.5.2

Media Player Codec Pack - пакет кодеков для воспроизведения практически всех современных аудио и видео форматов, включая XCD, VCD, SVCD и DVD. Включает в себя

K-Lite Codec Pack Update 14.8.4 Build 20190312

K-Lite Codec Pack Update - пакет обновлений кодеков, фильтров DirectShow и сопутствующих утилит из популярного набора кодеков K-Lite Codec Pack, предназначенного для

FFmpeg 20170312

FFmpeg - нужный и важный набор библиотек для работы с видео и звуком. Позволяет записывать, конвертировать и кодировать видео и аудио. Поддерживает большинство

скачать Adguard

Отзывы о программе K-Lite Codec Tweak Tool

Admin

Отзывов о программе K-Lite Codec Tweak Tool 6.3.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 