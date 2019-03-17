K-Lite Codec Tweak Tool - программа позволяет настраивать и в полной мере контролировать поведение установленных в системе кодеков и всевозможных фильтров (более 200).

Умеет сканировать реестр с целью выявления и последующего исправления ошибок, которые могут возникнуть при использовании одновременно нескольких кодеков, работающих с одним и тем же форматом. Генерирует детализированный отчет с полным перечнем установленных кодеков и фильтров. Позволяет "вернуться" к рекомендуемым настройкам ffdshow, DivX, Xvid, AC3Filter, DirectVobSub и др.

K-Lite Codec Tweak Tool не требует инсталляции и занимает совсем немного места.