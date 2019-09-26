doPDF 10.3.116
Оцените программу! 4.40 из 5, всего оценок - 35
Рейтинг программы - 4.40 из 5
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doPDF - бесплатный PDF конвертер. Устанавливается как драйвер виртуального принтера, позволяющий сохранять файлы в формат PDF из любого приложения, которое поддерживает функцию печати.
Программа очень легка в использовании. Достаточно нажать "Печать" в любом приложении (например, Word или Excel), выбрать doPDF вместо своего обычного принтера, указать путь для сохранения и PDF файл будет создан, после чего автоматически откроется в вашей стандартной программе для просмотра PDF файлов.
doPDF позволяет определить простые настройки печати в PDF, включая настраиваемое разрешение, масштаб страницы, а также предустановленные варианты размеров страницы и качества изображения.
Что нового в doPDF 10.3.116?
Статус программы
Бесплатная
Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс
Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего) 18 / 83 298
Разработчик Softland
Последнее обновление 26.09.2019 ( Сообщить о новой версии)
Категории программы PDF
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Отзывы о программе doPDF
Well
про doPDF 9.0.221 [25-12-2017]
В описании сказано, что есть русский интерфейс. А по факту его нет.
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Pavel
про doPDF 8.5.939 [29-02-2016]
стер, не уверен в благонадежности, постоянно хочет перенастроить доступ в интернет, ставит себя в доступ в исходящий трафик, при принудительной блокировке, начинает подвисать
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Александр
про doPDF 7.3.393 [18-10-2013]
Очень хорошая и удобная программа.
Но "одноразовая", после перезагрузки компа, она "слетает". ПРиходится заново её ставить до следующей перезагрузки. А так классная. | 1 | 14 Ответить
Марго
про doPDF 7.3.391 [28-09-2013]
отличная прога, из excel переводит без косяков!
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слава
про doPDF 7.3.391 [09-09-2013]
поставил автокад 2008 и с этой прогой все отлично.
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