doPDF для Windows

doPDF 10.3.116

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Описание doPDF 10.3.116Описание   Скачать doPDF 10.3.116СКАЧАТЬ (67,49 Мб) Скриншоты doPDF 10.3.116Скриншоты (2)   Статистика doPDF 10.3.116Статистика   Отзывы о doPDF 10.3.116Отзывы (20)  
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4.40 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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doPDF - бесплатный PDF конвертер. Устанавливается как драйвер виртуального принтера, позволяющий сохранять файлы в формат PDF из любого приложения, которое поддерживает функцию печати.

Программа очень легка в использовании. Достаточно нажать "Печать" в любом приложении (например, Word или Excel), выбрать doPDF вместо своего обычного принтера, указать путь для сохранения и PDF файл будет создан, после чего автоматически откроется в вашей стандартной программе для просмотра PDF файлов.

doPDF позволяет определить простые настройки печати в PDF, включая настраиваемое разрешение, масштаб страницы, а также предустановленные варианты размеров страницы и качества изображения.

Что нового в doPDF 10.3.116?
  • Исправлены ошибки.
doPDF
doPDF
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)18 / 83 298
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

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Отзывы о программе doPDF

Well про doPDF 9.0.221 [25-12-2017]

В описании сказано, что есть русский интерфейс. А по факту его нет.
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Pavel про doPDF 8.5.939 [29-02-2016]

стер, не уверен в благонадежности, постоянно хочет перенастроить доступ в интернет, ставит себя в доступ в исходящий трафик, при принудительной блокировке, начинает подвисать
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Александр про doPDF 7.3.393 [18-10-2013]

Очень хорошая и удобная программа.
Но "одноразовая", после перезагрузки компа, она "слетает". ПРиходится заново её ставить до следующей перезагрузки. А так классная.
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Марго про doPDF 7.3.391 [28-09-2013]

отличная прога, из excel переводит без косяков!
1 | | Ответить

слава про doPDF 7.3.391 [09-09-2013]

поставил автокад 2008 и с этой прогой все отлично.
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