doPDF - бесплатный PDF конвертер. Устанавливается как драйвер виртуального принтера, позволяющий сохранять файлы в формат PDF из любого приложения, которое поддерживает функцию печати.

Программа очень легка в использовании. Достаточно нажать "Печать" в любом приложении (например, Word или Excel), выбрать doPDF вместо своего обычного принтера, указать путь для сохранения и PDF файл будет создан, после чего автоматически откроется в вашей стандартной программе для просмотра PDF файлов.

doPDF позволяет определить простые настройки печати в PDF, включая настраиваемое разрешение, масштаб страницы, а также предустановленные варианты размеров страницы и качества изображения.