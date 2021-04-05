Adaware Free Antivirus - мощное бесплатное антивирусное решение, обеспечивающее полноценную защиту компьютера, системы и личных данных пользователя. В состав приложения входит несколько рабочих модулей: антивирус на основе движка Bitdefender, онлайн-защитник в режиме реального времени, безопасный серфинг в интернете с поддержкой всех известных браузеров, собственный антишпион Ad-Aware, менеджер загрузок, облегченный игровой режим. Все это позволяет обнаружить и нейтрализовать все виды известного и нового вредоносного ПО, а также и web-угрозы.

Технологии Bitdefender в паре с антишпионом Ad-Aware обеспечивают качественную и эффективную защиту от кражи личных данных, агрессивной рекламы, сайтов-паразитов, мошеннических программ, всех видов троянов, номеронабирателей, вредоносных программ (Malware), браузерных "перехватчиков" (Browser hijackers) и многих других шпионских компонентов. При этом все базы обновляются автоматически несколько раз в день, так что Вы можете быть уверены, что Ваш ПК надежно защищен даже от новейших интернет-угроз.

Что касается защиты в реальном времени, то Ad-Aware способен заблокировать нежелательную программу еще до того, как она сможет нанести вред Вашему компьютеру, блокируя вредоносные процессы, зараженные файлы, попытки изменения реестра и т.д. Кроме того, здесь же реализована и продвинутая сетевая защита, при которой происходит постоянный мониторинг исходящего трафика и блокировка IP-адресов известных вредоносных сайтов и ресурсов из Вашего личного черного списка.

Весьма удобен и модуль безопасной загрузки файлов: антивирус автоматически сканирует данные перед скачиванием на ПК, и если обнаружены вирусные программы, то такой файл будет заблокирован и отправлен в карантин, предоставляя Вам самому решить, стоит ли подвергать риску свою систему.

Ну и конечно нельзя не сказать несколько слов об обеспечении безопасного серфинга в интернете, т.к. на сегодняшний день практически каждый пользователь ПК использует ресурсы всемирной паутины. В этом режиме программа сканирует как URL-ссылки, так и веб-сайты, что очень эффективно для защиты от всех вредоносных элементов, подстерегающих Вас в интернете. Поддерживаются такие web-обозреватели как Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer и другие.

Если Вы любите смотреть фильмы или играть в современные игры, которые "поедают" ресурсы компьютера, то специально для Вас реализован игровой модуль защиты, при котором Ваша машина остается под надежной охраной, но сам антивирус переходит в экономный режим, не отвлекая Вас от игрового процесса или просмотра интересного кино.

В довершение стоит отметить грамотно продуманный и интуитивно понятный стильный графический интерфейс Ad-Aware Free, что обеспечивает Вам не только надежную защиту от всевозможных интернет-угроз, но и эстетическое удовольствие от использования этой антивирусной программы.