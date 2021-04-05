Adaware Free Antivirus для Windows
|Оценка:
|3.36/5 голосов - 122
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.10.134.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lavasoft
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 40 135 | Статистика
|Размер:
|12,95 Мб
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Adaware Free Antivirus - мощное бесплатное антивирусное решение, обеспечивающее полноценную защиту компьютера, системы и личных данных пользователя. В состав приложения входит несколько рабочих модулей: антивирус на основе движка Bitdefender, онлайн-защитник в режиме реального времени, безопасный серфинг в интернете с поддержкой всех известных браузеров, собственный антишпион Ad-Aware, менеджер загрузок, облегченный игровой режим. Все это позволяет обнаружить и нейтрализовать все виды известного и нового вредоносного ПО, а также и web-угрозы.
Технологии Bitdefender в паре с антишпионом Ad-Aware обеспечивают качественную и эффективную защиту от кражи личных данных, агрессивной рекламы, сайтов-паразитов, мошеннических программ, всех видов троянов, номеронабирателей, вредоносных программ (Malware), браузерных "перехватчиков" (Browser hijackers) и многих других шпионских компонентов. При этом все базы обновляются автоматически несколько раз в день, так что Вы можете быть уверены, что Ваш ПК надежно защищен даже от новейших интернет-угроз.
Что касается защиты в реальном времени, то Ad-Aware способен заблокировать нежелательную программу еще до того, как она сможет нанести вред Вашему компьютеру, блокируя вредоносные процессы, зараженные файлы, попытки изменения реестра и т.д. Кроме того, здесь же реализована и продвинутая сетевая защита, при которой происходит постоянный мониторинг исходящего трафика и блокировка IP-адресов известных вредоносных сайтов и ресурсов из Вашего личного черного списка.
Весьма удобен и модуль безопасной загрузки файлов: антивирус автоматически сканирует данные перед скачиванием на ПК, и если обнаружены вирусные программы, то такой файл будет заблокирован и отправлен в карантин, предоставляя Вам самому решить, стоит ли подвергать риску свою систему.
Ну и конечно нельзя не сказать несколько слов об обеспечении безопасного серфинга в интернете, т.к. на сегодняшний день практически каждый пользователь ПК использует ресурсы всемирной паутины. В этом режиме программа сканирует как URL-ссылки, так и веб-сайты, что очень эффективно для защиты от всех вредоносных элементов, подстерегающих Вас в интернете. Поддерживаются такие web-обозреватели как Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer и другие.
Если Вы любите смотреть фильмы или играть в современные игры, которые "поедают" ресурсы компьютера, то специально для Вас реализован игровой модуль защиты, при котором Ваша машина остается под надежной охраной, но сам антивирус переходит в экономный режим, не отвлекая Вас от игрового процесса или просмотра интересного кино.
В довершение стоит отметить грамотно продуманный и интуитивно понятный стильный графический интерфейс Ad-Aware Free, что обеспечивает Вам не только надежную защиту от всевозможных интернет-угроз, но и эстетическое удовольствие от использования этой антивирусной программы.
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Отзывы о программе Adaware Free Antivirus
Александр про Adaware Free Antivirus 12.6.1005.11662 [27-01-2020]
Одна из найвреднейших и безполезнейших програм!Удалить ее очень проблематично и вылазит постоянно обновление из за которого виснем комп! Гавно! Не рекомендую!
21 | 11 | Ответить
Юрий про Adaware Free Antivirus 12.2.889.11556 [18-06-2019]
У меня DrWeb нашёл 59 вирусов от этой проги...
8 | 8 | Ответить
Костя про Adaware Free Antivirus 12.2.889.11556 [27-11-2018]
lavasoft.com-кантора с долбо**** и плодителями мусора,вирусов и хрени всяко засорительной вашей машины. Внимание! Будьте острожны.
10 | 8 | Ответить
Анна про Ad-Aware Free Antivirus+ 11.15.1046 [27-04-2017]
Похоже, под видом этого дерьма мне попался вирус. Целый день пыталась удалить его с компа, два антивируса и деинсталлятор этого не смогли сделать, только спайсер помог. А после полного удаления, при попытке перезагрузки, началось обновление винды, после чего слетели все файловые ассоциации. Короче, не советую вообще - замахаетесь потом удалять.
3 | 10 | Ответить
Павел в ответ Анна про Adaware Free Antivirus 12.0.649.11190 [19-10-2017]
подскажите в какой папке вирус не могу найти
3 | 17 | Ответить
Тарас про Ad-Aware Free Antivirus+ 11.9.696.8769 [26-12-2015]
ПОСМОТРИТЕ НА ОФФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ НАГРАДЫ А ПОТОМ ТРЫНДИТЕ lavasoft.com
25 | 5 | Ответить
zloy в ответ Тарас про Adaware Free Antivirus 12.0.649.11190 [29-04-2017]
Пиндосовские награды и качество программы - это разные вещи. Антивирь с таким весом это не антивирь, а суперзасер системы. Кому нужны тормоза и проблемы - ставьте это дерьмо!
5 | 4 | Ответить