IconTo - программа предназначена для быстрого и удобного изменения вида значка папок и разделов диска на любые указанные вами (ICO, CUR, ICL, PNG или из ресурсов DLL, EXE и т.д.) в операционных системах семейства Windows. Для более быстрого доступа к избранным значкам в IconTo содержится небольшой список системных ресурсов Windows, в которых находятся значки, список, который, можно пополнять самостоятельно.

Так же, в программе присутствуют встроенные значки, состоящие из разных стилей и подходящие под разные операционные системы, количество которых превышает 300 штук. Имеется возможность извлекать значки из ресурсов и сохранять их по отдельности в формате ICO, или полностью группу значков в формате ICL.