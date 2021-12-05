IconTo для Windows

Описание
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Оценка: 4.60/5 голосов - 128
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Украшательства
Загрузок (сегодня/всего):6 / 59 390 | Статистика
Размер:16,86 Мб
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IconTo скриншот № 1
IconTo скриншот № 2
IconTo скриншот № 3

IconTo - программа предназначена для быстрого и удобного изменения вида значка папок и разделов диска на любые указанные вами (ICO, CUR, ICL, PNG или из ресурсов DLL, EXE и т.д.) в операционных системах семейства Windows. Для более быстрого доступа к избранным значкам в IconTo содержится небольшой список системных ресурсов Windows, в которых находятся значки, список, который, можно пополнять самостоятельно.

Так же, в программе присутствуют встроенные значки, состоящие из разных стилей и подходящие под разные операционные системы, количество которых превышает 300 штук. Имеется возможность извлекать значки из ресурсов и сохранять их по отдельности в формате ICO, или полностью группу значков в формате ICL.

Что нового в IconTo 6.7?
  • Добавлен поиск значков из интернета (бета, до 30 штук).
  • Добавлена возможность сохранять поисковые результаты из интернет в папку PNG.
  • Не очищался кэш при проверке обновлений новых версий программы и тд.
  • При удалении через приложение групп значков, не удалялась папка.
  • При создании групп значков, если отменить выбор файлов, созданная папка в директории PNG/ICL не удалялась.
  • Появлялась ошибка после удаления группы значков, если до этого она была подгружена.
  • Исправлена ошибка установки первого значка из списка ICO.
  • Исправлена ошибка добавления значка в избранное из списка ICO.
  • Исправлена ошибка, приводящая к неправильному определению изменяемого при открытии второй копии программы.
  • Обновлен модуль скинов.
  • Обновлена библиотека extractor.dll (обновлен модуль конвертации png).
  • Исправлено множество мелких ошибок.
  • Обновлены переводы.
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Отзывы о программе IconTo

Андрей про IconTo 6.2 [10-06-2019]

ВСЕ повторяю В С Е антивирусники ругаются на взломанные программы и видят в них троянов. Купите лицензию и ни кто ругаться не будет.
3 | 3 | Ответить

Иван про IconTo 6.1 [17-10-2018]

Спс разработчикам пользуюсь со времён HP _ на 7 ке были неувязочки сча всё классно
2 | 2 | Ответить

Ice Сream про IconTo 6.1 [30-01-2018]

При попытке установить иконку на тип файла .exe скомпилированный из VS - Меняет все возможные ярлыки на рабочем столе под указанную иконку с расширением .ico.
Немного пошарила в настройках, ничего не добилась. Вроде, простая программа, но не подошла под мои нужды.
2 | 4 | Ответить

Знаток в ответ Ice Сream про IconTo 6.1 [04-01-2019]

Естественно, ведь ехе-формат основной.
2 | 2 | Ответить

Сергей в ответ Знаток про IconTo 6.2 [28-01-2019]

Хэлп!У меня все ярлыки поменялись.Как вернуть назад,помогите!!!!!!!!!!!!
4 | 7 | Ответить

Пантеус про IconTo 5.7 [14-02-2016]

Насчет PNG - есть онлайн конвертеры png в ico, так что вопрос можно считать решенным.
4 | 2 | Ответить

Светлана в ответ Пантеус про IconTo 5.8 [31-03-2017]

Эта программа лучше онлайн конвертера. У меня значки из этого конвертера выходят зрительно меньше и в еле видном квадратике, хотя размеры в свойствах файла сохраняются.
2 | 2 | Ответить

Jack Harvey Hell про IconTo 5.7 [12-03-2015]

Оглядел скриншоты - смахивает на старенькую IconPhile. Только та старенькая с ХР лишь дружит, попробую эту прогу уже на 7. Судя по описанию функционала она есть хороший продолжатель IconPhile.
2 | 2 | Ответить

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