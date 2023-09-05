mIRC для Windows
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 305
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|7.75 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|mIRC Co. Ltd.
|Категория:
|IRC, ICQ, Messenger
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 139 504 | Статистика
|Размер:
|3,5 Мб
|СКАЧАТЬ
mIRC - это IRC клиент. IRC - это Internet Relay Chat, некая сеть, предназначенная специально для общения в реальном масштабе времени. mIRC является, пожалуй, самой известной программой в своем роде.
Все что нужно для того, чтобы начать общаться, это соединиться с сервером и присоединиться к каналу. Названия серверов и некоторых каналов уже заложены в mIRC. По умолчанию выбор сервера происходит случайным путем. Далее все просто - выбираем канал и начинаем общаться. В правой части окна список присутствующих в канале людей, а в левой - сообщения.
Можно общаться с отдельным человеком или вообще создать свой канал и стать там самым главным. Кроме основных функций, фактически являющихся оболочкой серверных команд, mIRC предоставляет огромное количество различных побочных, например, запуск script-ов при соединении с сервером или фильтрация действий flooders (людей которые умышленно захламляют каналы).
Подробности - как о самой программе, так и об IRC, можно узнать на домашней странице программы.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе mIRC
Влад про mIRC 7.1.9 [05-07-2011]
кто может помочь настроить мирку?? пожалуйста пишите в скайп vlados465
2 | 2 | Ответить
Сирожа про mIRC 7.1.5 [04-12-2010]
На моей памяти, единственный чат, который платный, да ещё и такой дорогой. Хоть программа и качественная.
3 | 2 | Ответить
Tarantul про mIRC 7.1 [10-08-2010]
Версия 7.1 не может передавать рускоязычные сообщения , хот и принимает их. Возможно это связано с переходом на Unicode
3 | 2 | Ответить
Гуманоид про mIRC 6.35 [02-11-2009]
Bingo's Shat 1.6.8 -вот это действительно круто...никакого сравнения с остальными чатами...земля и небо...в 10 раз круче всего остального !скачайте и попробуйте и убедитесь сами...
2 | 2 | Ответить
Танюша(Милафка) про mIRC 6.35 [15-11-2008]
mIRC самый отпадный чат.Там я провожу почти всё своё время.Там можно найти кучу друзей.Самые класные каналы это #moskva,#крест и новый канал(мой)#Милафка.Заходите,не соскучитесь
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