mIRC - это IRC клиент. IRC - это Internet Relay Chat, некая сеть, предназначенная специально для общения в реальном масштабе времени. mIRC является, пожалуй, самой известной программой в своем роде.

Все что нужно для того, чтобы начать общаться, это соединиться с сервером и присоединиться к каналу. Названия серверов и некоторых каналов уже заложены в mIRC. По умолчанию выбор сервера происходит случайным путем. Далее все просто - выбираем канал и начинаем общаться. В правой части окна список присутствующих в канале людей, а в левой - сообщения.

Можно общаться с отдельным человеком или вообще создать свой канал и стать там самым главным. Кроме основных функций, фактически являющихся оболочкой серверных команд, mIRC предоставляет огромное количество различных побочных, например, запуск script-ов при соединении с сервером или фильтрация действий flooders (людей которые умышленно захламляют каналы).

Подробности - как о самой программе, так и об IRC, можно узнать на домашней странице программы.