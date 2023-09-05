mIRC для Windows

Описание
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Оценка: 4.38/5 голосов - 305
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $20.00
Ограничение:30 дней
Версия:7.75 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:IRC, ICQ, Messenger
Загрузок (сегодня/всего):0 / 139 504 | Статистика
Размер:3,5 Мб
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mIRC - это IRC клиент. IRC - это Internet Relay Chat, некая сеть, предназначенная специально для общения в реальном масштабе времени. mIRC является, пожалуй, самой известной программой в своем роде.

Все что нужно для того, чтобы начать общаться, это соединиться с сервером и присоединиться к каналу. Названия серверов и некоторых каналов уже заложены в mIRC. По умолчанию выбор сервера происходит случайным путем. Далее все просто - выбираем канал и начинаем общаться. В правой части окна список присутствующих в канале людей, а в левой - сообщения.

Можно общаться с отдельным человеком или вообще создать свой канал и стать там самым главным. Кроме основных функций, фактически являющихся оболочкой серверных команд, mIRC предоставляет огромное количество различных побочных, например, запуск script-ов при соединении с сервером или фильтрация действий flooders (людей которые умышленно захламляют каналы).

Подробности - как о самой программе, так и об IRC, можно узнать на домашней странице программы.

Что нового в mIRC 7.75?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе mIRC

Влад про mIRC 7.1.9 [05-07-2011]

кто может помочь настроить мирку?? пожалуйста пишите в скайп vlados465
2 | 2 | Ответить

Сирожа про mIRC 7.1.5 [04-12-2010]

На моей памяти, единственный чат, который платный, да ещё и такой дорогой. Хоть программа и качественная.
3 | 2 | Ответить

Tarantul про mIRC 7.1 [10-08-2010]

Версия 7.1 не может передавать рускоязычные сообщения , хот и принимает их. Возможно это связано с переходом на Unicode
3 | 2 | Ответить

Гуманоид про mIRC 6.35 [02-11-2009]

Bingo's Shat 1.6.8 -вот это действительно круто...никакого сравнения с остальными чатами...земля и небо...в 10 раз круче всего остального !скачайте и попробуйте и убедитесь сами...
2 | 2 | Ответить

Танюша(Милафка) про mIRC 6.35 [15-11-2008]

mIRC самый отпадный чат.Там я провожу почти всё своё время.Там можно найти кучу друзей.Самые класные каналы это #moskva,#крест и новый канал(мой)#Милафка.Заходите,не соскучитесь
2 | 5 | Ответить

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