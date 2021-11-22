Звуковой Нормализатор для Windows
|Оценка:
|4.10/5 голосов - 104
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $28.00
|Ограничение:
|30 дней, пакетный режим до 50 файлов
|Версия:
|8.2 RU | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Kanz Software
|Категории:
|Редакторы аудио - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 59 468 | Статистика
|Размер:
|9,17 Мб
|СКАЧАТЬ
Звуковой Нормализатор - улучшает и восстанавливает качество Wav (PCM 8, 16, 24, 32 бита, DSP, GSM, IMA ADPCM, MS ADPCM, AC3, MP3, MP2, OGG, A-LAW, u-LAW) и Mp3 файлов. Это улучшения качества достигается за счёт проверки и нормализации уровня громкости этих файлов. В программу встроен пакетный процессор для проверки, нормализации и конвертирования Wav и Mp3 файлов.
Wav нормализация и проверка выполняются по пиковому уровню (Пиковая нормализация) и по среднему уровню громкости (RMS нормализация). Mp3 нормализация и проверка выполняются по среднему уровню громкости (RMS нормализация). Mp3 нормализация выполняется по стандарту Replay Gain. Mp3 нормализатор позволяет напрямую изменять уровень громкости проверяемого файла.
Звуковой Нормализатор также позволяет редактировать ID3 тэги (поддерживаются ID3v1 и ID3v2 тэги), конвертировать Wav в Mp3 и Mp3 в Wav файлы используя кодировщик Lame MP3 Encoder, прослушивать Mp3 и Wav файлы, используя встроенный проигрыватель.
Главные особенности программы:
- Расширенные WAV нормализатор и Mp3 нормализатор;
- Конвертор Mp3 в Wav использующий кодировщик Lame 3.97;
- Пакетная нормализация, тестирование и конвертирование для Wav (PCM 8, 16, 24, 32 бита, DSP, GSM, IMA ADPCM, MS ADPCM, AC3, MP3, MP2, OGG, A-LAW, u-LAW) и Mp3 файлов;
- Конвертор Wav (PCM 8, 16, 24, 32 бита, DSP, GSM, IMA ADPCM, MS ADPCM, AC3, MP3, MP2, OGG, A-LAW, u-LAW) в Mp3 использующий раскодировщик Lame 3.97;
- Передискретизация Mp3 файлов;
- Поддержка различных качество/скорость режимов кодирования;
- Поддержка предварительного прослушивания;
- Поддержка ID3 v1 и v2 тегов (Артист/Заголовок/Жанр и др.).
- Расширена, оптимизирована и улучшена поддержка тэгов FLAC (vorbis) для FLAC файлов
- Обновлён FLAC кодировщик и раскодировщик до версии 1.3.3
- Исправлены ошибки
Audacity - это бесплатный и простой в использовании звуковой редактор с широким набором профессиональных возможностей...
Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.7.4
Бесплатное приложение, которое функционирует как программный микшерный пульт, способный...
AV Voice Changer Diamond 9.5.33
AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому....
С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив...
mp3DirectCut - небольшой бесплатный инструмент для работы с MP3 файлами, с помощью которого можно...
Wave Editor - простой в использовании аудиоредактор, с помощью которого можно в считанные...
Отзывы о программе Звуковой Нормализатор
Дмитрий про Звуковой Нормализатор 7.99.9 RU [18-11-2021]
Программа не работает. Я однажды смотрел фильм "Август: Графство Осейдж", начало фильма было очень тихое, а я смотрел фильм впервые и потому решил, что весь фильм будет таким тихим, и потому поставил громкость ноутбука на максимум, чтобы иметь возможность слышать героев. Не тут-то было! Дальше герои начали орать друг на друга, при этом громкость записи самостоятельно увеличилась, а было за полночь, и я стал бояться, что начнут возмущаться соседи. И чтобы впредь не попадать в такие ситуации с первичным в жизни просмотром фильма, тихим началом, а потом резким увеличением звука, и возможным скандалом с соседями, мне посоветовали звуковой нормализатор. Но! При попытке открыть файл фильма я получаю сообщение "Неподдерживаемый тип формата AAС". Что есть нормализатор, что его нет, один чёрт.
| | Ответить
Andre про Звуковой Нормализатор 7.99.9 RU [01-08-2019]
Спасибо разработчику. Но программа немного сырая. Поставил на ночь пакетную обработку, более 1 Gb музыки успешно переделано в тишину. Жаль, что резерв программа не сохраняет... Восстанавливать долго...
2 | 3 | Ответить
Сергей про Звуковой Нормализатор 6.85 RU [05-09-2015]
Пользуйтесь старой версией напр. 2 76 там все работает
4 | 4 | Ответить
modest про Звуковой Нормализатор 5.73 RU [23-04-2014]
MP3 Gain намного лучше,и бесплатно. Вообще нужная вещь,поскольку как минимум половина CD завышен уровень.
6 | 6 | Ответить
Александр про Звуковой Нормализатор 5.2 RU [20-08-2013]
Гавно полное - вставил wav файл,нажал на воспроизведение а с него просто шум а звука нет. И за такой фуфел еще потом платить. Сомневаюсь что он что то улучшает в качестве звука, настроек вообще нет только кнопка нормализовать. Сношу к черту.
2 | 6 | Ответить