Звуковой Нормализатор - улучшает и восстанавливает качество Wav (PCM 8, 16, 24, 32 бита, DSP, GSM, IMA ADPCM, MS ADPCM, AC3, MP3, MP2, OGG, A-LAW, u-LAW) и Mp3 файлов. Это улучшения качества достигается за счёт проверки и нормализации уровня громкости этих файлов. В программу встроен пакетный процессор для проверки, нормализации и конвертирования Wav и Mp3 файлов.

Wav нормализация и проверка выполняются по пиковому уровню (Пиковая нормализация) и по среднему уровню громкости (RMS нормализация). Mp3 нормализация и проверка выполняются по среднему уровню громкости (RMS нормализация). Mp3 нормализация выполняется по стандарту Replay Gain. Mp3 нормализатор позволяет напрямую изменять уровень громкости проверяемого файла.

Звуковой Нормализатор также позволяет редактировать ID3 тэги (поддерживаются ID3v1 и ID3v2 тэги), конвертировать Wav в Mp3 и Mp3 в Wav файлы используя кодировщик Lame MP3 Encoder, прослушивать Mp3 и Wav файлы, используя встроенный проигрыватель.

Главные особенности программы: