RegRun Security Suite - мощная утилита, предназначенная для оптимизации и настройки ОС семейства Windows. Ядром программы является StartUp-менеджер, предоставляюший пользователю доступ к процессу автозапуска программ, с функцией анализа ключей реестра, INI и VXD файлов на предмет их изменения, а также умением производить чистый запуск ОС.

Резидентный монитор (Watch Dog) и утилита защиты системных файлов (System Files Protection) отслеживают внесение изменений в в списки автозапуска, реестр и системные файлы в течении всего сеанса работы Windows, а при обнаружении изменений позволяют произвести откат. Кроме этого программа умеет реализовывать пакетный и отложенный запуск необходимых программ, взаимодействовать с наиболее популярными антивирусными пакетами и предупреждать пользователя о необходимости проверки тех или иных файлов на предмет их заражения вирусами, выводит список всех открытых на данный момент файлов, имеет утилиту Registry Assistant для работы с реестром и функцию Black List для автоматической блокировки запуска новых приложений.

Имеется также база данных приложений (Application Database), используя которую утилита Watch Dog следит за запуском приложений и при возникновении вопросов извещает об этом пользователя. Кроме Gold версии (самая "продвинутая") на сайте разработчиков можно скачать Professional и Standard версии этой программы.