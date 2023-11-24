RegRun Security Suite для Windows

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Оценка: 4.33/5 голосов - 21
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.95
Ограничение:30 дней
Версия:Gold 15.50.2023.1122 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Настройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 386 | Статистика
Размер:51,09 Мб
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RegRun Security Suite - мощная утилита, предназначенная для оптимизации и настройки ОС семейства Windows. Ядром программы является StartUp-менеджер, предоставляюший пользователю доступ к процессу автозапуска программ, с функцией анализа ключей реестра, INI и VXD файлов на предмет их изменения, а также умением производить чистый запуск ОС.

Резидентный монитор (Watch Dog) и утилита защиты системных файлов (System Files Protection) отслеживают внесение изменений в в списки автозапуска, реестр и системные файлы в течении всего сеанса работы Windows, а при обнаружении изменений позволяют произвести откат. Кроме этого программа умеет реализовывать пакетный и отложенный запуск необходимых программ, взаимодействовать с наиболее популярными антивирусными пакетами и предупреждать пользователя о необходимости проверки тех или иных файлов на предмет их заражения вирусами, выводит список всех открытых на данный момент файлов, имеет утилиту Registry Assistant для работы с реестром и функцию Black List для автоматической блокировки запуска новых приложений.

Имеется также база данных приложений (Application Database), используя которую утилита Watch Dog следит за запуском приложений и при возникновении вопросов извещает об этом пользователя. Кроме Gold версии (самая "продвинутая") на сайте разработчиков можно скачать Professional и Standard версии этой программы.

Что нового в RegRun Security Suite Gold 15.50.2023.1122?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе RegRun Security Suite

wormy про RegRun Security Suite Gold 4.1 [21-11-2005]

Русик на сайте проги лежит
4 | 7 | Ответить

slavka про RegRun Security Suite Gold [14-04-2005]

КАК РУСИФИЦИРОВАТЬ ???????
5 | 5 | Ответить

sergega про RegRun Security Suite Gold [26-03-2005]

как русифицировать ?????????????
4 | 4 | Ответить

Степан про RegRun Security Suite Gold [26-12-2004]

КАК РУСИФИЦИРОВАТЬ
5 | 5 | Ответить

KomandOr про RegRun Security Suite Gold [12-05-2004]

Прикольная программа. Мне нравится. Оригинальное решение поставленной задачи!
4 | 4 | Ответить

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