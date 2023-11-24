RegRun Security Suite для Windows
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 21
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $69.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|Gold 15.50.2023.1122 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Greatis Software
|Категории:
|Настройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 386 | Статистика
|Размер:
|51,09 Мб
|СКАЧАТЬ
RegRun Security Suite - мощная утилита, предназначенная для оптимизации и настройки ОС семейства Windows. Ядром программы является StartUp-менеджер, предоставляюший пользователю доступ к процессу автозапуска программ, с функцией анализа ключей реестра, INI и VXD файлов на предмет их изменения, а также умением производить чистый запуск ОС.
Резидентный монитор (Watch Dog) и утилита защиты системных файлов (System Files Protection) отслеживают внесение изменений в в списки автозапуска, реестр и системные файлы в течении всего сеанса работы Windows, а при обнаружении изменений позволяют произвести откат. Кроме этого программа умеет реализовывать пакетный и отложенный запуск необходимых программ, взаимодействовать с наиболее популярными антивирусными пакетами и предупреждать пользователя о необходимости проверки тех или иных файлов на предмет их заражения вирусами, выводит список всех открытых на данный момент файлов, имеет утилиту Registry Assistant для работы с реестром и функцию Black List для автоматической блокировки запуска новых приложений.
Имеется также база данных приложений (Application Database), используя которую утилита Watch Dog следит за запуском приложений и при возникновении вопросов извещает об этом пользователя. Кроме Gold версии (самая "продвинутая") на сайте разработчиков можно скачать Professional и Standard версии этой программы.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе RegRun Security Suite
KomandOr про RegRun Security Suite Gold [12-05-2004]
Прикольная программа. Мне нравится. Оригинальное решение поставленной задачи!
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