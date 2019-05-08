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Red Button 5.3
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4.56 из 5, всего оценок - 197
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- Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Red Button – бесплатная программа для оптимизации Windows. При помощи программы Red Button вы сможете уменьшить занимаемое системой пространство на диске; выключить и удалить ненужные, мешающие работать компоненты; увеличить скорость загрузки, работы, выключения системы; вовремя убирать “мусорные” файлы; повысить безопасность и удобство системы; уменьшить степень влияния на окружающую среду; снизить затраты на содержание системы.
Программа имеет удивительно простой и удобный интерфейс. Для вступления принятых изменений в силу вам достаточно сделать всего один клик. Имеется подробная справочная документация на русском языке.
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|Что нового в Red Button 5.3?
- Добавлены новые настройки быстродействия
- Добавлены новые функции удаления компонентов Windows
- Обновлены функции очистки диска
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Red Button
stand про Red Button 4.1 [28-01-2013]
2 razmer
Ну большому кораблю - большую торпеду ниже ватерлинии, программа работает нормально, а для тех, "кто в танке" - имеется возможность создать точку восстановления, да и вообще уйма методов резервного копирования...
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papaya про Red Button 4.1 [21-01-2013]
Программа точно не для кривых рук, работает отлично.Да а уо -это не рэпер Умственно Отсталый
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razmer про Red Button 4.1 [29-11-2012]
я с человеком под ником-- yo ..полностью согласен ! ..и проверено это всё на себе...после работы таких программ с системой потихонечку начинает твориться что то не то ... например нарушаеться работа программ прожига ..в частности неро очень чувствительна к таким прогам... игры которые раньше ставились без проблем,начинают требовать файл который отсутствует...после перехода на windows 7 ни одной такой проги не ставил и не собираюсь.
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Зю про Red Button 4.0 [19-03-2012]
Порадовала возможность удаления отдельных точек восстановления
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albertino4 про Red Button 4.0 [05-03-2012]
отчасти согласен с yo (интересный ник, репер наверно),короче реестр -это важная часть ОС - требующая бережного отношения, и почему программы-оптимизаторы выдают список до потолка при чистке свеже-установленной системы. Ну а прогрмка эта дает отличный прирост производительности, достаточно настроек производительности - их всегда можно поменять-отменить. ;-) спасибо за внимание. ;-)
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