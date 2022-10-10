Отзывы о программе Video Thumbnails Maker

markant

Программа действительно достойная и, на удивление, не имеющяя на данный момент реальной альтернативы на всём просторе Интернета. Постоянно пользуюсь при ведении личной видеоколлекции и пристально слежу за развитием программы. Ценность её также в том, что разработчик стабильно выпускает новые версии и с ним возможен диалог на родном языке для продвижения недостающих функций. У нас есть реальная возможность повлиять на программу, чтобы сделать её удобнее!

К особенностям отнесу самобытный интерфейс (не всегда интуитивный и не во всём удобный, но оригинальный), а также то, что самые «вкусные» функции доступны только при платной регистрации программы. Также отмечу, что стоимость регистрации невысока, что многим полезно научиться обращаться с электронными деньгами, и что русскоязычных разработчиков лично мне охотнее хочется поддержать рублём за достойный труд.

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