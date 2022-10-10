Video Thumbnails Maker для Windows
|Оценка:
|4.81/5 голосов - 34
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SUU Design
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 455 | Статистика
|Размер:
|17,89 Мб
Video Thumbnails Maker - это программа для снятия "превьюшек", капсов, скринов, эскизов с видеофайлов. Утилита может применяться при каталогизации домашней коллекции видеофильмов, сопровождении выкладываемых в сеть видеоматериалов.
Возможности программы Video Thumbnails Maker:
- Поддержка пакетной обработки видеофайлов.
- Поддержка практически любых видео-форматов (хоть MOV, QT, FLV, SWF, RM). Главное чтобы у вас в системе был подходящий кодек.
- Возможность приостановить/продолжить или закончить текущее задание в любой момент.
- Возможность сохранять кадры по-отдельности.
- Импорт/экспорт пресетов
- Собственный формата файла пресетов (*.vtm). При запуске пресета автоматически открывается программа и окно опций с импортированными настройками. Очень удобно.
- 5 стандартных пресетов.
- Водяные знаки (с поддержкой прозрачности и альфа-каналов).
- Можно использовать собственные картинки в качестве фона превьюшки.
- Опция автоподгонки высоты кадра под ширину.
- Опция автоподгонки размера превьюшки под разрешение вашего экрана.
- Специальные эффекты (тени, обрезка углов кадров, черно-белые кадры).
- Настраиваемые шрифты, цвета рамок, контуров, текста, теней, фона.
- Опция штампа времени в кадре (в углах или по центру, с контуром или без, прозрачность).
- Произвольная конфигурация и местоположение на картинке информации о видео.
- Опция добавления аудио- и видео- инфо о файле.
- Опция добавления на картинку собственной строки.
- Замена черных кадров, объединение нескольких картинок в одну.
- Горячие клавиши.
- Добавлены новые опции
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Video Thumbnails Maker
Сергей про Video Thumbnails Maker 5.0.0.2 [15-06-2013]
Похоже, автор "забил" на русскоязычных пользователей. Форум давно не работает, на письма автор не отвечает, русская версия старая и глючит.
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ak_47 про Video Thumbnails Maker 3.0.0.2 [18-01-2011]
unable to find a version of the runtime to run this application.
что делать? помогите плиз
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ShaunBaker про Video Thumbnails Maker 3.0.0.2 [20-03-2010]
Блиин , не работает , жаль ...
...а что такое microsoft.net 2.0 ?
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markant про Video Thumbnails Maker 2.1.0.4 [30-07-2009]
Программа действительно достойная и, на удивление, не имеющяя на данный момент реальной альтернативы на всём просторе Интернета. Постоянно пользуюсь при ведении личной видеоколлекции и пристально слежу за развитием программы. Ценность её также в том, что разработчик стабильно выпускает новые версии и с ним возможен диалог на родном языке для продвижения недостающих функций. У нас есть реальная возможность повлиять на программу, чтобы сделать её удобнее!
К особенностям отнесу самобытный интерфейс (не всегда интуитивный и не во всём удобный, но оригинальный), а также то, что самые «вкусные» функции доступны только при платной регистрации программы. Также отмечу, что стоимость регистрации невысока, что многим полезно научиться обращаться с электронными деньгами, и что русскоязычных разработчиков лично мне охотнее хочется поддержать рублём за достойный труд.
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ScorpBY про Video Thumbnails Maker 2.0.0.7 [13-03-2009]
Серж, установите Microsoft .NET версии 2.0 или выше.
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