Программы для Windows » Видео » другое » Video Thumbnails Maker 21.0.0.0

Video Thumbnails Maker для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.81/5 голосов - 34
Лицензия: Бесплатная
Версия:21.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 455 | Статистика
Размер:17,89 Мб
Video Thumbnails Maker скриншот № 1
Video Thumbnails Maker скриншот № 2
Video Thumbnails Maker скриншот № 3
Video Thumbnails Maker скриншот № 4

Video Thumbnails Maker - это программа для снятия "превьюшек", капсов, скринов, эскизов с видеофайлов. Утилита может применяться при каталогизации домашней коллекции видеофильмов, сопровождении выкладываемых в сеть видеоматериалов.

Возможности программы Video Thumbnails Maker:

  • Поддержка пакетной обработки видеофайлов.
  • Поддержка практически любых видео-форматов (хоть MOV, QT, FLV, SWF, RM). Главное чтобы у вас в системе был подходящий кодек.
  • Возможность приостановить/продолжить или закончить текущее задание в любой момент.
  • Возможность сохранять кадры по-отдельности.
  • Импорт/экспорт пресетов
  • Собственный формата файла пресетов (*.vtm). При запуске пресета автоматически открывается программа и окно опций с импортированными настройками. Очень удобно.
  • 5 стандартных пресетов.
  • Водяные знаки (с поддержкой прозрачности и альфа-каналов).
  • Можно использовать собственные картинки в качестве фона превьюшки.
  • Опция автоподгонки высоты кадра под ширину.
  • Опция автоподгонки размера превьюшки под разрешение вашего экрана.
  • Специальные эффекты (тени, обрезка углов кадров, черно-белые кадры).
  • Настраиваемые шрифты, цвета рамок, контуров, текста, теней, фона.
  • Опция штампа времени в кадре (в углах или по центру, с контуром или без, прозрачность).
  • Произвольная конфигурация и местоположение на картинке информации о видео.
  • Опция добавления аудио- и видео- инфо о файле.
  • Опция добавления на картинку собственной строки.
  • Замена черных кадров, объединение нескольких картинок в одну.
  • Горячие клавиши.
Что нового в Video Thumbnails Maker 21.0.0.0?
  • Добавлены новые опции
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Digital Video RepairDigital Video Repair 3.7.1.0

Digital Video Repair - программа, позволяющая исправить проблемы с проигрыванием поврежденных AVI, MOV, MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP и 3GPP файлов...

скачать Subtitle EditSubtitle Edit 3.6.6

Бесплатное и простое приложение, с помощью которого можно легко настроить субтитры, не...

скачать MiniTool Video RepairMiniTool Video Repair 1.0

Простая в использовании утилита для восстановления поврежденных видеофайлов формата MP4,...

скачать Able Video SnapshotAble Video Snapshot 1.19.5.7

Программа для создания скриншотов с фильмов. Поддерживаются различные форматы видео (AVI,...

скачать Video Thumbnails MakerVideo Thumbnails Maker 15.2.0.1

Video Thumbnails Maker - это программа для снятия "превьюшек", капсов, скринов, эскизов с видеофайлов....

скачать DiVFixDiVFix 1.10

DiVFix - эта программка способна просматривать частично скачанные DiVX (AVI) ролики. Утилита...

Отзывы о программе Video Thumbnails Maker

Сергей про Video Thumbnails Maker 5.0.0.2 [15-06-2013]

Похоже, автор "забил" на русскоязычных пользователей. Форум давно не работает, на письма автор не отвечает, русская версия старая и глючит.
2 | 2 | Ответить

ak_47 про Video Thumbnails Maker 3.0.0.2 [18-01-2011]

unable to find a version of the runtime to run this application.
что делать? помогите плиз
2 | 2 | Ответить

ShaunBaker про Video Thumbnails Maker 3.0.0.2 [20-03-2010]

Блиин , не работает , жаль ...
...а что такое microsoft.net 2.0 ?
2 | 2 | Ответить

markant про Video Thumbnails Maker 2.1.0.4 [30-07-2009]

Программа действительно достойная и, на удивление, не имеющяя на данный момент реальной альтернативы на всём просторе Интернета. Постоянно пользуюсь при ведении личной видеоколлекции и пристально слежу за развитием программы. Ценность её также в том, что разработчик стабильно выпускает новые версии и с ним возможен диалог на родном языке для продвижения недостающих функций. У нас есть реальная возможность повлиять на программу, чтобы сделать её удобнее!
К особенностям отнесу самобытный интерфейс (не всегда интуитивный и не во всём удобный, но оригинальный), а также то, что самые «вкусные» функции доступны только при платной регистрации программы. Также отмечу, что стоимость регистрации невысока, что многим полезно научиться обращаться с электронными деньгами, и что русскоязычных разработчиков лично мне охотнее хочется поддержать рублём за достойный труд.
2 | 2 | Ответить

ScorpBY про Video Thumbnails Maker 2.0.0.7 [13-03-2009]

Серж, установите Microsoft .NET версии 2.0 или выше.
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв