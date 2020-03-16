Sumatra PDF 3.2
Оцените программу! 4.66 из 5, всего оценок - 112
Рейтинг программы - 4.66 из 5
1
2
3
4
5
Sumatra PDF - бесплатная, компактная и быстрая программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, XPS, DjVu, CHM, CBZ и CBR. Обладает простым и ненавязчивым интерфейсом разобраться в котором не составит ни малейшего труда даже начинающим пользователям.
Работает в несколько раз быстрее Adobe Reader потребляя при этом минимум системных ресурсов. Еще одно преимущество Sumatra PDF - не требует установки, что позволяет запускать программу с внешних USB-карт, а поддержка горячих клавишь сделает работу с этой программой еще быстрее и удобнее.
Что нового в Sumatra PDF 3.2?
Улучшения в работе программы
Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "PDF"
Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044
Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации
Foxit Reader 9.7.1.29511
Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов
Free PDF Reader 1.1.3
Free PDF Reader - бесплатная программа для просмотра PDF-документов с расширенным функционалом
ABBYY FineReader 15.0 / 10.0
FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов
STDU Viewer 1.6.375
STDU Viewer - бесплатная читалка электронных документов с поддержкой большинства современных форматов. Присутствует возможность отображение эскиза страниц, имеется
WinScan2PDF 5.09
Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью практически любого подключенного сканера, и сохранить отсканированные документы
Отзывы о программе Sumatra PDF
donyat
про Sumatra PDF 3.1.2 [09-03-2020]
Спасибо!) то, что искала, открывает все нужные форматы, легко настраивать, все шустро работает )
| | Ответить
Никита
про Sumatra PDF 3.1.2 [12-04-2018]
Это лучше чем Adobe Reader.
Мне понравилось. | 2 | 2 Ответить
adzeriho
про Sumatra PDF 3.1.2 [01-09-2017]
шустрая програмка по отношению к другим, особенно заметно с большими файлами. Вывод на экран даже не заметно торможений, при этом комп не очень то и производительный.
| 3 | 2 Ответить
ron
про Sumatra PDF 3.1.2 [10-06-2017]
понравилась, печатать правда из неё ещё не приходилось
| 2 | 2 Ответить
польский сантехник
про Sumatra PDF 3.1.1 [12-04-2016]
Быстрая и удобная программа.
| 4 | 2 Ответить
Читать все отзывы (18) / Добавить отзыв