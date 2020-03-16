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Sumatra PDF для Windows

Sumatra PDF 3.2

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Описание Sumatra PDF 3.2Описание   Скачать Sumatra PDF 3.2СКАЧАТЬ (8,31 Мб) Скриншоты Sumatra PDF 3.2Скриншоты (3)   Статистика Sumatra PDF 3.2Статистика   Отзывы о Sumatra PDF 3.2Отзывы (18)  
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4.66 из 5, всего оценок - 112
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
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Sumatra PDF - бесплатная, компактная и быстрая программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, XPS, DjVu, CHM, CBZ и CBR. Обладает простым и ненавязчивым интерфейсом разобраться в котором не составит ни малейшего труда даже начинающим пользователям.

Работает в несколько раз быстрее Adobe Reader потребляя при этом минимум системных ресурсов. Еще одно преимущество Sumatra PDF  - не требует установки, что позволяет запускать программу с внешних USB-карт, а поддержка горячих клавишь сделает работу с этой программой еще быстрее и удобнее.

Что нового в Sumatra PDF 3.2?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Sumatra PDF
Sumatra PDF
Sumatra PDF
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 95 988
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

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Отзывы о программе Sumatra PDF

donyat про Sumatra PDF 3.1.2 [09-03-2020]

Спасибо!) то, что искала, открывает все нужные форматы, легко настраивать, все шустро работает )
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Никита про Sumatra PDF 3.1.2 [12-04-2018]

Это лучше чем Adobe Reader.
Мне понравилось.
2 | 2 | Ответить

adzeriho про Sumatra PDF 3.1.2 [01-09-2017]

шустрая програмка по отношению к другим, особенно заметно с большими файлами. Вывод на экран даже не заметно торможений, при этом комп не очень то и производительный.
3 | 2 | Ответить

ron про Sumatra PDF 3.1.2 [10-06-2017]

понравилась, печатать правда из неё ещё не приходилось
2 | 2 | Ответить

польский сантехник про Sumatra PDF 3.1.1 [12-04-2016]

Быстрая и удобная программа.
4 | 2 | Ответить

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