Sumatra PDF - бесплатная, компактная и быстрая программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, XPS, DjVu, CHM, CBZ и CBR. Обладает простым и ненавязчивым интерфейсом разобраться в котором не составит ни малейшего труда даже начинающим пользователям.

Работает в несколько раз быстрее Adobe Reader потребляя при этом минимум системных ресурсов. Еще одно преимущество Sumatra PDF - не требует установки, что позволяет запускать программу с внешних USB-карт, а поддержка горячих клавишь сделает работу с этой программой еще быстрее и удобнее.