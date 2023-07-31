SMPlayer для Windows

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Оценка: 4.43/5 голосов - 93
Лицензия: Бесплатная
Версия:23.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 91 473 | Статистика
Размер:44,44 Мб
SMPlayer скриншот № 1
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SMPlayer - мощный мультимедиа проигрыватель, который позволяет воспроизводить большинство известных аудио и видео форматов без потребности в дополнительных кодеках. Также умеет воспроизводить DVD диски и видео-потоки из Internet.

Это приложение представляет собой полноценную графическую оболочку для MPlayer, обеспечивающую как базовые функции MPlayer (воспроизведение видео, DVD и VCD), так и более продвинутые, такие как поддержка фильтров для MPlayer и прочие.

Одна из наиболее интересных возможностей плеера - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...

Другие интересные возможности SMPlayer:

  • Настраиваемые субтитры. Вы можете указать шрифт, размер и цвет субтитров.
  • Переключение звуковых дорожек. Вы можете изменить звуковую дорожку на Ваш выбор. Работает с avi и mkv. Ну и, конечно же, с DVD.
  • Перемотка мышью. Вы можете пользоваться колесом мыши для перемотки видео вперед или назад.
  • Видеоэквалайзер позволит Вам настроить яркость, контрастность, оттенок, цвет, насыщенность и гамму изображения.
  • Воспроизведение на разных скоростях. Можно ускорить воспроизведение в 2, 4 раза или же наоборот, замедлить.
  • Фильтры. Доступны разные фильтры: деинтерлейсинг, постобработка, удаление шумов и даже караоке-фильтр (удаление голоса).
  • Регулирование задержки звука и субтитров позволит Вам синхронизировать звук и субтитры.
  • Расширенные настройки, такие как выбор демультиплексора или звуковых и видео кодеков.
  • Список воспроизведения. Позволяет воспроизводить выбранные Вами файлы один за другим. Также поддерживается автоповтор и перемешивание.
  • Диалог настроек. Вы можете легко настроить все опции SMPlayer, используя удобный диалог настроек.
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Отзывы о программе SMPlayer

svelux95 про SMPlayer 20.4.2 [28-05-2020]

Плеер хороший, можно настроить под свой вкус. Рекомендую ставить портативную версию - она более стабильна.
1 | | Ответить

Михаил про SMPlayer 16.4.0 / 0.8.6 [15-04-2016]

Установил. Сразу показалось, что картинка какая-то блеклая, то ли засветлённая сильно, то ли просто некачественная. Открыл тот же файл в стандартом плеере винды, и действительно, очень сильная разница, хотя файл один. Разбираться если честно лень. Удалил.
5 | 4 | Ответить

Tronis про SMPlayer 14.9.0 / 0.8.6 [11-09-2014]

Плеер хороший но во время установки с Оф. сайта ставятся куча программ которые не удаляются приходится выковыривать .(плеер удали,пусть идут в одно место с таким отношением к пользователям )
2 | 4 | Ответить

sui про SMPlayer 0.8.6 [01-02-2014]

пробовал получить артефакты в smplayer не смог добиться
работает заметно быстрее VLC
6 | 5 | Ответить

chorny про SMPlayer 0.8.6 [23-09-2013]

софт для двухкассетника))несоветую
3 | 7 | Ответить

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