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Becky! Internet Mail для Windows

Описание
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Оценка: 3.88/5 голосов - 17
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $40.00
Ограничение:30 дней
Версия:2.75.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Клиенты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 9 664 | Статистика
Размер:4,82 Мб
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Becky! Internet Mail - это почтовая программа японского производства с адаптацией под российские "дороги" в виде поддержки русских кодировок koi8-r и windows-1251, с умением не только показывать, но и создавать HTML-письма, с возможностью приема почты по POP3 и IMAP4 протоколам.

В приложении присутствуют шаблоны и макросы для автоматизации работы с почтой, имеется возможность создания нескольких профилей для одного почтового ящика, напоминания о событиях и автоматическое отправление в назначенный срок поздравления юбилярам, создание аудиописем, есть встроенное PGP-шифрование, менеджер листов подписок и мощные возможности по сортировке писем. Поддерживает большое количество плагинов.

Что нового в Becky! Internet Mail 2.75.03?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Becky! Internet Mail

(ерж про Becky! Internet Mail 2.65.02 [06-06-2013]

Да, согласен, простенькая и в целом неплохая программа.
2 | 2 | Ответить

Sapiens про Becky! Internet Mail Ver.2 (2.58.00) [17-01-2012]

Программа отличная. Многие годы пользуюсь этим почтовым клиентом. А русский интерфейс не проблема, достаточно применить русификатор, например этот: http://msilab.net/rus.6619
2 | 2 | Ответить

mich_mich про Becky! Internet Mail Ver.2 (2.56.04) [21-01-2011]

Русский язык есть, белорусы её уже давно перевели, даже справка на русском, поищите в инете, найдете!
2 | 2 | Ответить

Rufat про Becky! Internet Mail Ver.2 (2.53.00) [22-01-2010]

apar tulla
2 | 2 | Ответить

сергей про Becky! Internet Mail 2.51.07 [04-09-2009]

дубьё не настраивается нникак
2 | 2 | Ответить

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