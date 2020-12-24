Becky! Internet Mail - это почтовая программа японского производства с адаптацией под российские "дороги" в виде поддержки русских кодировок koi8-r и windows-1251, с умением не только показывать, но и создавать HTML-письма, с возможностью приема почты по POP3 и IMAP4 протоколам.

В приложении присутствуют шаблоны и макросы для автоматизации работы с почтой, имеется возможность создания нескольких профилей для одного почтового ящика, напоминания о событиях и автоматическое отправление в назначенный срок поздравления юбилярам, создание аудиописем, есть встроенное PGP-шифрование, менеджер листов подписок и мощные возможности по сортировке писем. Поддерживает большое количество плагинов.