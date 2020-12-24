Becky! Internet Mail для Windows
|Оценка:
|3.88/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $40.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2.75.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RimArts, Inc.
|Категория:
|Клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 9 664 | Статистика
|Размер:
|4,82 Мб
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Becky! Internet Mail - это почтовая программа японского производства с адаптацией под российские "дороги" в виде поддержки русских кодировок koi8-r и windows-1251, с умением не только показывать, но и создавать HTML-письма, с возможностью приема почты по POP3 и IMAP4 протоколам.
В приложении присутствуют шаблоны и макросы для автоматизации работы с почтой, имеется возможность создания нескольких профилей для одного почтового ящика, напоминания о событиях и автоматическое отправление в назначенный срок поздравления юбилярам, создание аудиописем, есть встроенное PGP-шифрование, менеджер листов подписок и мощные возможности по сортировке писем. Поддерживает большое количество плагинов.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Becky! Internet Mail
(ерж про Becky! Internet Mail 2.65.02 [06-06-2013]
Да, согласен, простенькая и в целом неплохая программа.
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Sapiens про Becky! Internet Mail Ver.2 (2.58.00) [17-01-2012]
Программа отличная. Многие годы пользуюсь этим почтовым клиентом. А русский интерфейс не проблема, достаточно применить русификатор, например этот: http://msilab.net/rus.6619
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mich_mich про Becky! Internet Mail Ver.2 (2.56.04) [21-01-2011]
Русский язык есть, белорусы её уже давно перевели, даже справка на русском, поищите в инете, найдете!
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