Advanced SystemCare - бесплатный пакет всевозможных утилит для оптимизации, настройки, исправления ошибок и повышения общей производительности вашей операционной системы.

Программа проводит анализ системы, после чего производит оптимизацию системной конфигурации, в том числе изменяет настройки безопасности на оптимальные, очищает от шпионского и рекламного ПО, исправляет ошибки в системном реестре, удаляет временные и ненужные файлы, а также следы путешествия по интернет, оптимизирует параметры интернет-соединения, производит дефрагментацию жесткого диска и системного реестра, позволяет управлять автозагрузкой и многое другое.

Все изменения, внесенные программой в операционную систему, можно вернуть обратно из резервной копии, которая делается при первом запуске программы.