Advanced SystemCare Free для Windows

Advanced SystemCare Free 12.2.0.318

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Описание Advanced SystemCare Free 12.2.0.318Описание   Скачать Advanced SystemCare Free 12.2.0.318СКАЧАТЬ (37,94 Мб) Скриншоты Advanced SystemCare Free 12.2.0.318Скриншоты (9)   Статистика Advanced SystemCare Free 12.2.0.318Статистика   Отзывы о Advanced SystemCare Free 12.2.0.318Отзывы (673)  
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4.58 из 5, всего оценок - 1423
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Advanced SystemCare - бесплатный пакет всевозможных утилит для оптимизации, настройки, исправления ошибок и повышения общей производительности вашей операционной системы.

Программа проводит анализ системы, после чего производит оптимизацию системной конфигурации, в том числе изменяет настройки безопасности на оптимальные, очищает от шпионского и рекламного ПО, исправляет ошибки в системном реестре,  удаляет временные и ненужные файлы, а также следы путешествия по интернет, оптимизирует параметры интернет-соединения, производит дефрагментацию жесткого диска и системного реестра, позволяет управлять автозагрузкой и многое другое.

Все изменения, внесенные программой в операционную систему, можно вернуть обратно из резервной копии, которая делается при первом запуске программы.

 

 

Размер файла: 37,94 Мб (Загрузок: 298 487)
Скриншоты Advanced SystemCare Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)80 / 298 487
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
 Программа Advanced SystemCare Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Advanced SystemCare Free

Alexandra про Advanced SystemCare Free 12.0.3.199 [18-11-2018]

Мой explorer сейчас запускается за 3 секунды, а раньше...
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Alexandra про Advanced SystemCare Free 12.0.3.199 [18-11-2018]

Установила 2 дня назад 12 pro и пока все ОК
1 | 1 | Ответить

Андрейка про Advanced SystemCare Free 11.5.0.239 [25-09-2018]

Были у меня и Auslogics, и Ccleaner, впринципе ничего плохого они мне не сделали. Решил установить эту прогу/ Тоже ничего не поломалось , не слетело и не похерилось. Правда пользуюсь ей не в полную меру-что то делаю (ставлю галочку), что то нет....
2 | 8 | Ответить

Сергей про Advanced SystemCare Free 11.4.0.232 [11-06-2018]

Выскажусь кратко.Программой пользуюсь 6 лет и меня всё устраивает.Также установлена программа Malware Fighter Pro.
2 | 1 | Ответить

Валерий про Advanced SystemCare Free 11.3.0.220 [02-04-2018]

Advanced SysteCare 10.1.0 (и т.д.) внесла-таки неустранимую проблему в комп. После часов 5 борьбы с ней лучших умов фирмы ( а сисадмины у нас очень хорошие ) пришлось преустанавливать винду
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