Advanced SystemCare - бесплатный пакет всевозможных утилит для оптимизации, настройки, исправления ошибок и повышения общей производительности вашей операционной системы.
Программа проводит анализ системы, после чего производит оптимизацию системной конфигурации, в том числе изменяет настройки безопасности на оптимальные, очищает от шпионского и рекламного ПО, исправляет ошибки в системном реестре, удаляет временные и ненужные файлы, а также следы путешествия по интернет, оптимизирует параметры интернет-соединения, производит дефрагментацию жесткого диска и системного реестра, позволяет управлять автозагрузкой и многое другое.
Все изменения, внесенные программой в операционную систему, можно вернуть обратно из резервной копии, которая делается при первом запуске программы.
Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 7/8/10 параметры телеметрии, отвечающие за
Отзывы о программе Advanced SystemCare Free
Alexandra про Advanced SystemCare Free 12.0.3.199 [18-11-2018]
Мой explorer сейчас запускается за 3 секунды, а раньше... 4 | 3 | Ответить
Alexandra про Advanced SystemCare Free 12.0.3.199 [18-11-2018]
Установила 2 дня назад 12 pro и пока все ОК 1 | 1 | Ответить
Андрейка про Advanced SystemCare Free 11.5.0.239 [25-09-2018]
Были у меня и Auslogics, и Ccleaner, впринципе ничего плохого они мне не сделали. Решил установить эту прогу/ Тоже ничего не поломалось , не слетело и не похерилось. Правда пользуюсь ей не в полную меру-что то делаю (ставлю галочку), что то нет.... 2 | 8 | Ответить
Сергей про Advanced SystemCare Free 11.4.0.232 [11-06-2018]
Выскажусь кратко.Программой пользуюсь 6 лет и меня всё устраивает.Также установлена программа Malware Fighter Pro. 2 | 1 | Ответить
Валерий про Advanced SystemCare Free 11.3.0.220 [02-04-2018]
Advanced SysteCare 10.1.0 (и т.д.) внесла-таки неустранимую проблему в комп. После часов 5 борьбы с ней лучших умов фирмы ( а сисадмины у нас очень хорошие ) пришлось преустанавливать винду 7 | 11 | Ответить