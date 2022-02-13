Key Manager позволяет назначить на обычное, длительное (нажатие и удержание) и последовательное нажатие клавиш, кнопок мыши, прокрутку колеса и комбинации с клавишами модификаторами, а также всплывающее меню следующие действия:

Отображение всплывающего меню, которое может содержать другие меню и действия.

Нажатие клавиши или комбинации с возможностью обратной замены, нажатие кнопок мыши, выполнение прокрутки колеса мыши, последовательное нажатие и отпускание нескольких клавиш и блокировка клавиш и комбинаций.

Вставка определенного Вами текста в поле ввода любой программы, с возможностью вставки по шаблонам текущих времени, даты и др.

Запуск любой программы или открытие файла или папки с предустановленным первичным состоянием: свернутое, развернутое на весь экран и др.

Открытие определенного адреса веб-страницы.

Мгновенное создание электронного письма в установленной по умолчанию почтовой программе.

Выполнение действия над активным окном: закрыть; свернуть; развернуть на весь экран; восстановить; скрыть; показать; перерисовать; переместить; изменить размер. Свернуть или развернуть обратно все окна.

Управление питанием компьютера (выключить, перезагрузить, перейти в спящий режим, гибернация, завершить сеанс), питанием монитора (отключить, включить и режимы засыпания) и запуск хранителя экрана. Управление звуком компьютера (включить, выключить, увеличить и уменьшить громкость.)

Кроме этого программа имеет мощные средства по переопределению клавиш и кнопок мыши и их блокировке. Переопределение и работу действий можно ограничить или разрешить только в определенных программах и/или окнах.

Также в программе есть возможность представить практически любую клавишу или кнопку мыши как пользовательский модификатор и использовать (подобно Alt и Ctrl) в комбинации с другими клавишами, кнопками мыши и модификаторами.