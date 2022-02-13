Key Manager для Windows
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 53
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1490 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.15 build 430 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ATNSOFT
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 39 158 | Статистика
|Размер:
|2,04 Мб
|СКАЧАТЬ
Key Manager позволяет назначить на обычное, длительное (нажатие и удержание) и последовательное нажатие клавиш, кнопок мыши, прокрутку колеса и комбинации с клавишами модификаторами, а также всплывающее меню следующие действия:
- Отображение всплывающего меню, которое может содержать другие меню и действия.
- Нажатие клавиши или комбинации с возможностью обратной замены, нажатие кнопок мыши, выполнение прокрутки колеса мыши, последовательное нажатие и отпускание нескольких клавиш и блокировка клавиш и комбинаций.
- Вставка определенного Вами текста в поле ввода любой программы, с возможностью вставки по шаблонам текущих времени, даты и др.
- Запуск любой программы или открытие файла или папки с предустановленным первичным состоянием: свернутое, развернутое на весь экран и др.
- Открытие определенного адреса веб-страницы.
- Мгновенное создание электронного письма в установленной по умолчанию почтовой программе.
- Выполнение действия над активным окном: закрыть; свернуть; развернуть на весь экран; восстановить; скрыть; показать; перерисовать; переместить; изменить размер. Свернуть или развернуть обратно все окна.
- Управление питанием компьютера (выключить, перезагрузить, перейти в спящий режим, гибернация, завершить сеанс), питанием монитора (отключить, включить и режимы засыпания) и запуск хранителя экрана. Управление звуком компьютера (включить, выключить, увеличить и уменьшить громкость.)
Кроме этого программа имеет мощные средства по переопределению клавиш и кнопок мыши и их блокировке. Переопределение и работу действий можно ограничить или разрешить только в определенных программах и/или окнах.
Также в программе есть возможность представить практически любую клавишу или кнопку мыши как пользовательский модификатор и использовать (подобно Alt и Ctrl) в комбинации с другими клавишами, кнопками мыши и модификаторами.
- Исправлены ошибки совместимости с Windows 11.
- Исправлены ошибки некорректного отображения элементов управления на экранах с высокой плотностью пикселей.
- Добавлены варианты шаблонов дня недели, например, %km_DOW — ВОСКРЕСЕНЬЕ, %km_Dow — Воскресенье, %km_dow — воскресенье, %km_DW — ВС, %km_Dw — Вс, %km_dw — вс.
- Исправлены ошибки локализации.
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Отзывы о программе Key Manager
Voron про Key Manager 1.14 build 420 [09-12-2021]
Таня про Key Manager 1.13 build 416 [13-02-2020]
Подскажите, как на мак установить? Нигде не могу найти((
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Admin в ответ Таня про Key Manager 1.13 build 416 [13-04-2020]
Это версия для Windows. На данный момент именно этой программы не существует для Mac.
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Федоров Михаил про Key Manager 1.13 [30-10-2018]
Отличная программа, печатаю 10 пальцевым методом, и очень не удобно при программировании тянуться каждый раз правой рукой до клавиш курсора, когда надо перейти в другой блок текста. С помощью данной программы сделал себе дополнительные кнопки курсора - на клавишах Ш,О,Л,Д - теперь при нажатии ALT и этих кнопок они работают как стрелки. Очень удобно! Рядом с ними по тому же принципу разместил кнопки DELETE, HOME, END. Стало удобнее, и руки меньше устают. Спасибо за программу!
6 | 3 | Ответить
Антон про Key Manager 1.13 [17-07-2018]
Беднейший функционал.
Рублей 200 эта прога стоит (пожизненно).
Даже хакнутую версию искать не буду.
Атцтой
3 | 12 | Ответить
Александр про Key Manager 1.12 сборка 360 [29-11-2017]
Дома каждый день имею дело с однотипностью действий на ПК, программа позволяет запитать на одну клавишу неограниченный алгоритм действий, что в моем случае существенно облегчает мне жизнь. В моем случае покупка этой программы того стоит, поэтому заплатил и не парюсь.
Но хотелось бы небольшой доработки:
Уважаемые разработчики Key Manager! Программное средство очень хорошее но, крайне не хватает возможности зацикливать определенную последовательность действий на n-ое количество раз. Постоянно нажимать клавишу, на которой сформирован алгоритм действий, не представляется возможным, т.к. повторять алгоритм действий необходимо по нескольку тысяч раз. А держать постоянно зажатой клавишу (с алгоритмом действий), тоже крайне не удобно, да и программа зависает когда подолгу зажата какая нибудь клавиша. Буду очень благодарен, если Вы добавите данный функционал в следующие обновления (с возможностью прерывания выполнения алгоритма), я думаю такая возможность будет по душе многим Вашим покупателям.
5 | 3 | Ответить