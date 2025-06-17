Free Audio Editor для Windows
|Оценка:
|4.72/5 голосов - 76
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.40.614 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DVDVideoSoft
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 70 617 | Статистика
|Размер:
|38.35 Мб
|СКАЧАТЬ
Free Audio Editor - бесплатная программа для простого и быстрого редактирования аудио, позволяющая вырезать и удалять ненужные фрагменты аудио-файла без необходимости повторного кодирования исходного файла, то есть без потери оригинального качества звучания.
Поддерживаются файлы форматов MP3, WAV, AAC, AC3, M4A, MP2, OGG, WMA, FLAC.
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Отзывы о программе Free Audio Editor
Ловкач про Free Audio Editor 1.1.35.831 [25-10-2020]
Загружал версию для Windows 10 - после минуты записи с микрофона происходит утечка памяти, в результате чего вылетает куча ошибок и работа системы накрывается. При каждом запуске перед носом выскакивает баннер, настойчиво требующий выполнить обновление даже если уже два раза поставил последнюю версию - и попробуй догадайся как его закрыть. Когда-то давно работал с данным ПО - подобных проблем не возникало, но сейчас либо поддержка прекратилась, либо стали делать на отдолбись. И да, после удаления в реестре остаётся куча мусора, который удаётся обнаружить лишь с помощью системных мониторов. Очень хорошая программа, раньше мне очень нравилась, если бы не вышеприведённые проблемы, из-за которых работа из удовольствия превратилась в один сплошной минус.
5 | 4 | Ответить
Света про Free Audio Editor 1.1.35.831 [21-05-2020]
Программа неплохая, но, кажется не совсем безопасная. При её обновлении Касперский бьёт тревогу. Удалила программу через параметры Windows, но уведомление с предложением обновить её продолжало всплывать каждый день, что напрягло уже сильнее. Оказалось, файл программы с обновлением не удалился при деинсталляции основной программы, да ещё и находился в Автозагрузке.
Удалила остатки программы, найдя их по местоположению файла через Диспетчер задач.
Как-то не круто, что такие подлянки от софта. В самом деле, лучше купить платный аналог, в котором не будет сомнительных бонусов.
7 | 4 | Ответить
Alex про Free Audio Editor 1.1.35.831 [15-12-2019]
В целом неплохо. Резануть лишнее и сохранить. На этом всё! Согласен с Жоркой - градуировка гамно полное. Выделенные участки копирует криво. Размножить чётко ничего не удаётся. В Pinnacle гораздо проще сделать, хотя он заточен под видео.)
4 | 4 | Ответить
Артур про Free Audio Editor 1.1.35.831 [24-10-2018]
Еле выскреб программу из компьютера. По функциональности прога нормально. Хотя в бесплатном варианте работает только с wma. Но тянет столько мусора при установке на который потом Касперский ругается not-a virus, а рекламные. Поставил, т.е. было очень нужно на один раз. Куплю лучше аналог, а не этот мусор. Плюс, по недогляду втащил вместе с установкой этого недоразумения Яндекс и Алису.
8 | 6 | Ответить
Валерий про Free Audio Editor 1.1.33.721 [09-09-2016]
Программа работает. Но, при сохранении, качество записи падает весьма и весьма существенно. Реально ее использовать только при вырезании частей из диктофонной записи. Если хотите получить качественную обрезанную музыку, например, для рингтона, то это не тот вариант. Не удобно то, что нельзя отменить выделенный фрагмент. Только все фрагменты сразу, не растягиваются и не уменьшаются выделяемые фрагменты. То есть, программка ошибок не прощает. Ошибся - делай заново всё. А это напрягает. С другой стороны, что можно требовать от бесплатной проги. Главное - работает.
8 | 6 | Ответить