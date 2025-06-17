Отзывы о программе Free Audio Editor

Ловкач Загружал версию для Windows 10 - после минуты записи с микрофона происходит утечка памяти, в результате чего вылетает куча ошибок и работа системы накрывается. При каждом запуске перед носом выскакивает баннер, настойчиво требующий выполнить обновление даже если уже два раза поставил последнюю версию - и попробуй догадайся как его закрыть. Когда-то давно работал с данным ПО - подобных проблем не возникало, но сейчас либо поддержка прекратилась, либо стали делать на отдолбись. И да, после удаления в реестре остаётся куча мусора, который удаётся обнаружить лишь с помощью системных мониторов. Очень хорошая программа, раньше мне очень нравилась, если бы не вышеприведённые проблемы, из-за которых работа из удовольствия превратилась в один сплошной минус.

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Света Программа неплохая, но, кажется не совсем безопасная. При её обновлении Касперский бьёт тревогу. Удалила программу через параметры Windows, но уведомление с предложением обновить её продолжало всплывать каждый день, что напрягло уже сильнее. Оказалось, файл программы с обновлением не удалился при деинсталляции основной программы, да ещё и находился в Автозагрузке.

Удалила остатки программы, найдя их по местоположению файла через Диспетчер задач.

Как-то не круто, что такие подлянки от софта. В самом деле, лучше купить платный аналог, в котором не будет сомнительных бонусов.

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Alex В целом неплохо. Резануть лишнее и сохранить. На этом всё! Согласен с Жоркой - градуировка гамно полное. Выделенные участки копирует криво. Размножить чётко ничего не удаётся. В Pinnacle гораздо проще сделать, хотя он заточен под видео.)

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Артур Еле выскреб программу из компьютера. По функциональности прога нормально. Хотя в бесплатном варианте работает только с wma. Но тянет столько мусора при установке на который потом Касперский ругается not-a virus, а рекламные. Поставил, т.е. было очень нужно на один раз. Куплю лучше аналог, а не этот мусор. Плюс, по недогляду втащил вместе с установкой этого недоразумения Яндекс и Алису.

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