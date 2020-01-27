Free YouTube Download для Windows

Free YouTube Download 4.3.8.124

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Описание Free YouTube Download 4.3.8.124Описание   Скачать Free YouTube Download 4.3.8.124СКАЧАТЬ (32,22 Мб) Скриншоты Free YouTube Download 4.3.8.124Скриншоты (5)   Статистика Free YouTube Download 4.3.8.124Статистика   Отзывы о Free YouTube Download 4.3.8.124Отзывы (32)  
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4.35 из 5, всего оценок - 176
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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Free YouTube Download - бесплатная и простая в использовании программа для загрузки видео-файлов с сайта YouTube с последующим конвертированием в форматы AVI, MP4, FLV, WebM. Поддерживается работа с HD (High Definition) и HQ (Higher Quality) видео, присутствует пакетный режим, а также работа программы через прокси. С помощью приложения вы сможете скачивать видео с YouTube и сохранять его в нужном формате буквально одним нажатием кнопки.

Благодаря новым функциям, встроенным в программу, вы сможете:

  • добавлять ссылки и выбирать качество видео в процессе скачивания;
  • сохранять историю закачек (в случае потери видео Вы сможете его найти по названию);
  • скачивать видео в оригинальном качестве, в котором оно хранится на YouTube;
  • просматривать иконки для видео YouTube в программе;
  • скачивать видео с ограниченным доступом YouTube через браузеры Firefox, Internet Explorer и Google Chrome;
  • скачивать плейлисты исполнителя.
Что нового в Free YouTube Download 4.3.8.124?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Free YouTube Download
Free YouTube Download
Free YouTube Download
Free YouTube Download
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 147 027
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

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Отзывы о программе Free YouTube Download

ЭМ про Free YouTube Download 4.3.7.1227 [20-01-2020]

Не рекомендую!!! Качает очень долго, засоряет комп, на скачанном видео будет водяной знак на всю картинку купить их премиум- версию. Мое мнение - полный отстой!
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щшргшо про Free YouTube Download 4.3.6.1220 [24-12-2019]

4K Video Downloader
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Alone про Free YouTube Download 4.2.20.917 [23-09-2019]

С Ютуба уже не скачивает
2 | 2 | Ответить

Максим про Free YouTube Download 4.1.97.416 [05-05-2019]

дибильная тема
2 | 2 | Ответить

Valentin про Free YouTube Download 4.1.96.409 [14-04-2019]

почему пишите, что бесплатная. А на самом деле не работает. Требует установить премиум версию.
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