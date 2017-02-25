Оцените программу!

3.53 из 5, всего оценок - 43 Рейтинг программы - 3.53 из 5

1

2

3

4

5

ICQ Mobile для iPhone - теперь вы сможете общаться со своими друзьями в привычном для вас интернет-пейджере ICQ для iPhone! Программа поддерживает работу с группами, различными статусами пользователя в сети и другие самые основные функции стандартного клиента ICQ. Интерфейс прост и понятен. Push-уведомления о входящих сообщениях

Oбщайтесь с друзьями в ICQ, Google+, Google talk где бы вы не находились

Получайте в ICQ на вашем мобильном телефоне обновления статусов и уведомления о днях рождения ваших друзей

Управляйте своим списком контактов и онлайн статусом

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app