EVGA Precision XOC для Windows

EVGA Precision XOC 6.1.10

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Описание EVGA Precision XOC 6.1.10Описание   Скачать EVGA Precision XOC 6.1.10СКАЧАТЬ (30,78 Мб) Скриншоты EVGA Precision XOC 6.1.10Скриншоты (4)   Статистика EVGA Precision XOC 6.1.10Статистика   Отзывы о EVGA Precision XOC 6.1.10Отзывы (14)  
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4.52 из 5, всего оценок - 73
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
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EVGA Precision XOC - мощное приложение для разгона и настройки видеокарт на максимальную производительность. Работает с видеокартами от компании EVGA, а также GeForce на базе чипов nVIDIA. Использует все возможности Precision и EVGA OC Scanner.

Позволяет управлять процессором, памятью и напряжением. Линейный режим дает возможность включения ускорения одним щелчком.

Основные возможности программы:

  • Полная поддержка для NVIDIA GeForce GTX 1080 с новыми возможностями процессора Boost 3.0
  • Управление частотами памяти и ядра, включая шейдерный блок (как раздельно, так и одновременно)
  • Ручное или автоматическое управление скоростью оборотов вентилятора
  • Экранная индикация в реальном времени для игр (скорость кадров, температура, мониторинг частот)
  • Поддержка LCD-дисплеев клавиатур производства Logitech
  • Отображение информации об устройстве, драйвере, BIOS и режиме SLI
  • Поддержка архитектуры NVIDIA Pascal
  • Встроенная автоматическая настройка разгона
  • Поддержка DirectX 12 OSD
  • EVGA OC ScannerX Integration - автоматический поиск оптимальной кривой напряжение/частота
  • K-Boost Function - функция максимизизации тактовой частоты
  • Кастомизированное управление вентилятором/характеристикой вентилятора
  • Регулировка RGB-светодиода (в EVGA GeForce GTX 1080 FTW)
  • Система профилирования дает возможность задания 10 профилей с помощью горячих клавиш
Что нового в EVGA Precision XOC 6.1.10?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты EVGA Precision XOC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)18 / 99 154
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе EVGA Precision XOC

Дима про EVGA Precision X 5.3.11 [09-10-2016]

Хорошая программа давно пользуюсь для мониторинга загрузки видеокарт и регулировки оборотов вентиляторов . Для разгона не пробывал , но думаю инвидия инспектор будет интереснее .Для дрених компов не советую , а то процессор будет немного подгружать для снятии информации с датчиков .Подходит для всех видеокарт независимо от производителя , но вначале ставим драйвера .
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Roman про EVGA Precision X 5.2.9 [01-02-2015]

Подскажите пожалуста возникла проблема.Установил утилиту но при запуске высвечует(нет поддерживаемого технического обнаружнного обеспечения).Скажите что делать?
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TheProfGif в ответ Roman про EVGA Precision X 5.3.5 [13-08-2015]

Установи Nvidia GeForce Experience
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MUSlim в ответ Roman про EVGA Precision X 5.3.5 [02-09-2015]

Это означает что данная прога не подходит под твою видеокарту!!! нет совместимости видеокарты с программой, почитай про прогу и посмотри поддержку твоей видюхи этой прогой)))!
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fnt про EVGA Precision X 5.2.4 [10-11-2014]

Програмка та норм, спс
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StMalk про EVGA Precision X 5.2.3 [19-10-2014]

Шлак полный. Навешивает всяких процессов server которые мониторят приложения и убирается это только удаление этого экзешника из папки проги. Также вызывает BSOD когда например рендеришь в 3д Макс. Удалил и поставил старую 4.2.1 работает как часы. Не ставьте версию 5 - это шлак.
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elephant401 в ответ StMalk про EVGA Precision X 5.3.10 [03-01-2016]

согласен полностью, BSOD реально работает:)
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Samsone про EVGA Precision X 4.2.1 [19-07-2014]

Раиль! Нет. Радеон поддерживает MSI Afterburner.
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