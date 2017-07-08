MSI Afterburner 4.3.0 Final

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

Mem Reduct 3.2.1

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает

ParkControl 1.2.7.2

ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего