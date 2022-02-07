EVGA Precision X1 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EVGA Corporation
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|58,69 Мб
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EVGA Precision X1 - мощная утилита для тонкой настройки параметров видеокарт, которая, в первую очередь, заинтересует владельцев графических ускорителей семейства Nvidia GeForce RTX. Предлагает пользователям встроенный сканер разгона, а также синхронизацию и контроль светодиодной RGB-подсветки на совместимых продуктах.
Кроме того имеется управление параметрами мощности, частоты и напряжения графического процессора и памяти в режиме реального времени, поддержка систем с несколькими установленными видеоадаптерами, возможность индивидуального управления каждым вентилятором, поддержку до десяти профилей пользователя и возможность создания игровых скриншотов.
Ключевые особенности EVGA Precision X1:
- быстрый и простой в использовании графический интерфейс;
- мониторинг мощности в режиме реального времени (на поддерживаемых видеокартах EVGA);
- полная поддержка видеокарт GeForce RTX и GTX;
- синхронизация и контроль светодиодной RGB-подсветки на совместимых продуктах;
- динамическая установка независимых точек напряжения/частоты для максимального контроля;
- встроенный сканер разгона;
- отображение всех показателей системы;
- управление параметрами мощности, частоты и напряжения графического процессора и памяти в режиме реального времени;
- возможность индивидуального управления каждым вентилятором;
- возможность создавать до 10 профилей пользователя с помощью горячих клавиш;
- функция создания игровых скриншотов;
- и многое другое...
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