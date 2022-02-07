EVGA Precision X1 для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
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Категория:Настройка, оптимизация
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Размер:58,69 Мб
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EVGA Precision X1 - мощная утилита для тонкой настройки параметров видеокарт, которая, в первую очередь, заинтересует владельцев графических ускорителей семейства Nvidia GeForce RTX. Предлагает пользователям встроенный сканер разгона, а также синхронизацию и контроль светодиодной RGB-подсветки на совместимых продуктах.

Кроме того имеется управление параметрами мощности, частоты и напряжения графического процессора и памяти в режиме реального времени, поддержка систем с несколькими установленными видеоадаптерами, возможность индивидуального управления каждым вентилятором, поддержку до десяти профилей пользователя и возможность создания игровых скриншотов.

Ключевые особенности EVGA Precision X1:

  • быстрый и простой в использовании графический интерфейс;
  • мониторинг мощности в режиме реального времени (на поддерживаемых видеокартах EVGA);
  • полная поддержка видеокарт GeForce RTX и GTX;
  • синхронизация и контроль светодиодной RGB-подсветки на совместимых продуктах;
  • динамическая установка независимых точек напряжения/частоты для максимального контроля;
  • встроенный сканер разгона;
  • отображение всех показателей системы;
  • управление параметрами мощности, частоты и напряжения графического процессора и памяти в режиме реального времени;
  • возможность индивидуального управления каждым вентилятором;
  • возможность создавать до 10 профилей пользователя с помощью горячих клавиш;
  • функция создания игровых скриншотов;
  • и многое другое...
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