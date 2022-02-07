EVGA Precision X1 - мощная утилита для тонкой настройки параметров видеокарт, которая, в первую очередь, заинтересует владельцев графических ускорителей семейства Nvidia GeForce RTX. Предлагает пользователям встроенный сканер разгона, а также синхронизацию и контроль светодиодной RGB-подсветки на совместимых продуктах.

Кроме того имеется управление параметрами мощности, частоты и напряжения графического процессора и памяти в режиме реального времени, поддержка систем с несколькими установленными видеоадаптерами, возможность индивидуального управления каждым вентилятором, поддержку до десяти профилей пользователя и возможность создания игровых скриншотов.

Ключевые особенности EVGA Precision X1: