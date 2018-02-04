EditPlus для Windows

EditPlus 4.30 build 1256 / 4.30 build 2543

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Описание EditPlus 4.30 build 1256 / 4.30 build 2543Описание   Скачать EditPlus 4.30 build 1256 / 4.30 build 2543СКАЧАТЬ (1,96 Мб) Скриншоты EditPlus 4.30 build 1256 / 4.30 build 2543Скриншоты (4)   Статистика EditPlus 4.30 build 1256 / 4.30 build 2543Статистика   Отзывы о EditPlus 4.30 build 1256 / 4.30 build 2543Отзывы (13)  
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4.49 из 5, всего оценок - 67
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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EditPlus - Этот редактор скорее для программистов, чем для обычных верстальщиком HTML страниц. Быстро загружается, подсвечивает синтаксис многих языков, включая HTML, PHP, ASP, Perl, C++, Java и т.д. Удобно настраивается. Есть встроенный FTP клиент для выкладывания файлов на сервер. Много дополнительных полезных функций для редактирования. Один из лучших выборов для тех, кто полагается не только на визуальные средства, но и пишет что-то руками.

Что нового в EditPlus 4.30 build 1256 / 4.30 build 2543?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты EditPlus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $30.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 27 119
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода - Редакторы
 Программа EditPlus отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе EditPlus

K.Lung про EditPlus 3.12 [19-03-2010]

пользую не первый год, менять не собираюсь.
Плохих отзывов о ней пока не слышал. Что радует в программах, в том числе и этой - практически полностью можно настроить под себя, от хоткеев до интерфейса и автозамены..
Всем рекомендую - от новичков (сам новичком на ней и начинал) до спецов... именно как и было сказано - для тех кто пишет ручками (то есть кому и обычный блокнот не проблема).
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Stas про EditPlus 3.12 [14-12-2009]

Я сайт написал с помощью этой программы Медицинская одежда, отличная программа!
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alkogolik про EditPlus 3.01 [20-01-2009]

superrr
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pashaIZpitera) про EditPlus 2.31.406 [09-12-2007]

Мужики, плиз помогите, я в этом деле ещё НИЧЕ не понимаю! Чё за имя и регистрационный код надо ввести после установки? Мне просто очень надо, позарез!)
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Ниф про EditPlus 2.30 [19-07-2007]

редактор отличный... вот только бы цветовую схему для Смарти-темплейтов надыбать, а то самому делать лень =)

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