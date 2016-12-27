Wise Disk Cleaner - быстрая, удобная и простая в использовании утилита для очистки жестких дисков от ненужных, временных и неиспользуемых файлов. Определяет более 50 типов мусорных файлов, а при желании можно самостоятельно добавлять новые форматы. После сканирования системы на наличие нежелательных файлов, можно просмотреть подробную информацию о каждом и самостоятельно решить, что удалять.
Обладает простым и понятным интерфейсом, который позволит даже неопытному пользователю справиться с ее настройками. Работу приложения можно настроить так, чтобы все ненужные файлы удалялись в автоматическом режиме. Кроме этого, с помощью Wise Disk Cleaner есть возможность провести дефрагментацию жесткого диска.
После очистки диска с помощью этого инструмента, Ваш компьютер будет работать быстрее.
Александр про Wise Disk Cleaner 8.06.576 Free [11-04-2014]
Подозрительная утилита!!!!! Во первых она не оставляет выбора после команды сканировать, ПОЧЕМУ ТО Она сама решает!!!,удалить мне файлы или нет!!!! Настоятельно не рекомендую!!! CClear это надёжно, проверенна временем. И AVG Internet Sekyriti (но только за 2013г!!! 2014-дерьмо!!!) великолепно лечат систему... 2 | 11 | Ответить
сергей в ответ Александр про Wise Disk Cleaner 9.2.6 Free [11-07-2016]
просто в настройках нужно убрать автоочистку и всё. и выбор за вами. | | Ответить
Asr про Wise Disk Cleaner 8.04.574 Free [07-03-2014]
Руся про Wise Disk Cleaner 7.97.568 Free [02-12-2013]
прога ужасна, сомнительная у неё чистка скажу я вам, скорее так для видимости... сдаётся мне она оставляет мусор про всему компу и со временем ухудшает общее быстродействе компа. Снёс что и вам советую, ССleaner достаточно. 1 | | Ответить
Олдмен про Wise Disk Cleaner 7.86.556 Free [24-07-2013]
Насчёт рекламы, к сожалению - правда. Насчёт языков, лично я в папке с прогой, все языки, кроме Русского, - удаляю, и вопрос решён. Вы можете, поступить также, или оставить те языки, которые планируете использовать. В остальном, прога реально неплоха, - небольшой размер, шустрая, никаких негативных последствий её использования замечено не было. | | Ответить
Олег про Wise Disk Cleaner 7.82.551 Free [13-05-2013]
Пользовался долго и с удовольствием, но в последней версии постоянно вылазит реклама, а сама прога запускается на аглицком языке, хотя русский и выбирается элементарно, но это не серьёзно каждый раз выбирать язык. А насёт совместного использования с другими программами считаю это не серьёзным делом. | | Ответить