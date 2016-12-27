Wise Disk Cleaner 9.4.1.655 Free Описание СКАЧАТЬ ( 5 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (13) Оцените программу!

4.62 из 5, всего оценок - 65 Рейтинг программы - 4.62 из 5

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5 Wise Disk Cleaner - быстрая, удобная и простая в использовании утилита для очистки жестких дисков от ненужных, временных и неиспользуемых файлов. Определяет более 50 типов мусорных файлов, а при желании можно самостоятельно добавлять новые форматы. После сканирования системы на наличие нежелательных файлов, можно просмотреть подробную информацию о каждом и самостоятельно решить, что удалять.



Обладает простым и понятным интерфейсом, который позволит даже неопытному пользователю справиться с ее настройками. Работу приложения можно настроить так, чтобы все ненужные файлы удалялись в автоматическом режиме. Кроме этого, с помощью Wise Disk Cleaner есть возможность провести дефрагментацию жесткого диска.



После очистки диска с помощью этого инструмента, Ваш компьютер будет работать быстрее. Что нового в Wise Disk Cleaner 9.4.1.655 Free?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки Скриншоты Wise Disk Cleaner: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 22 / 74 265 Разработчик WiseCleaner Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Очистка диска Отзывы о программе Wise Disk Cleaner Александр Подозрительная утилита!!!!! Во первых она не оставляет выбора после команды сканировать, ПОЧЕМУ ТО Она сама решает!!!,удалить мне файлы или нет!!!! Настоятельно не рекомендую!!! CClear это надёжно, проверенна временем. И AVG Internet Sekyriti (но только за 2013г!!! 2014-дерьмо!!!) великолепно лечат систему...

2 | 11 | Ответить сергей Александр просто в настройках нужно убрать автоочистку и всё. и выбор за вами.

| | Ответить Asr хорошая прога помогло

1 | 1 | Ответить Руся прога ужасна, сомнительная у неё чистка скажу я вам, скорее так для видимости... сдаётся мне она оставляет мусор про всему компу и со временем ухудшает общее быстродействе компа. Снёс что и вам советую, ССleaner достаточно.

1 | | Ответить Олдмен Насчёт рекламы, к сожалению - правда. Насчёт языков, лично я в папке с прогой, все языки, кроме Русского, - удаляю, и вопрос решён. Вы можете, поступить также, или оставить те языки, которые планируете использовать. В остальном, прога реально неплоха, - небольшой размер, шустрая, никаких негативных последствий её использования замечено не было.

| | Ответить Олег Пользовался долго и с удовольствием, но в последней версии постоянно вылазит реклама, а сама прога запускается на аглицком языке, хотя русский и выбирается элементарно, но это не серьёзно каждый раз выбирать язык. А насёт совместного использования с другими программами считаю это не серьёзным делом.

| | Ответить Читать все отзывы (13) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости