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Wise Disk Cleaner для Windows

Wise Disk Cleaner 9.4.1.655 Free

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Описание Wise Disk Cleaner 9.4.1.655 FreeОписание   Скачать Wise Disk Cleaner 9.4.1.655 FreeСКАЧАТЬ (5 Мб) Скриншоты Wise Disk Cleaner 9.4.1.655 FreeСкриншоты (4)   Статистика Wise Disk Cleaner 9.4.1.655 FreeСтатистика   Отзывы о Wise Disk Cleaner 9.4.1.655 FreeОтзывы (13)  
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4.62 из 5, всего оценок - 65
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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Wise Disk Cleaner - быстрая, удобная и простая в использовании утилита для очистки жестких дисков от ненужных, временных и неиспользуемых файлов. Определяет более 50 типов мусорных файлов, а при желании можно самостоятельно добавлять новые форматы. После сканирования системы на наличие нежелательных файлов, можно просмотреть подробную информацию о каждом и самостоятельно решить, что удалять.

Обладает простым и понятным интерфейсом, который позволит даже неопытному пользователю справиться с ее настройками. Работу приложения можно настроить так, чтобы все ненужные файлы удалялись в автоматическом режиме. Кроме этого, с помощью Wise Disk Cleaner есть возможность провести дефрагментацию жесткого диска.

После очистки диска с помощью этого инструмента, Ваш компьютер будет работать быстрее.

Что нового в Wise Disk Cleaner 9.4.1.655 Free?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Wise Disk Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)22 / 74 265
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска

Отзывы о программе Wise Disk Cleaner

Александр про Wise Disk Cleaner 8.06.576 Free [11-04-2014]

Подозрительная утилита!!!!! Во первых она не оставляет выбора после команды сканировать, ПОЧЕМУ ТО Она сама решает!!!,удалить мне файлы или нет!!!! Настоятельно не рекомендую!!! CClear это надёжно, проверенна временем. И AVG Internet Sekyriti (но только за 2013г!!! 2014-дерьмо!!!) великолепно лечат систему...
2 | 11 | Ответить

сергей в ответ Александр про Wise Disk Cleaner 9.2.6 Free [11-07-2016]

просто в настройках нужно убрать автоочистку и всё. и выбор за вами.
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Asr про Wise Disk Cleaner 8.04.574 Free [07-03-2014]

хорошая прога помогло
1 | 1 | Ответить

Руся про Wise Disk Cleaner 7.97.568 Free [02-12-2013]

прога ужасна, сомнительная у неё чистка скажу я вам, скорее так для видимости... сдаётся мне она оставляет мусор про всему компу и со временем ухудшает общее быстродействе компа. Снёс что и вам советую, ССleaner достаточно.
1 | | Ответить

Олдмен про Wise Disk Cleaner 7.86.556 Free [24-07-2013]

Насчёт рекламы, к сожалению - правда. Насчёт языков, лично я в папке с прогой, все языки, кроме Русского, - удаляю, и вопрос решён. Вы можете, поступить также, или оставить те языки, которые планируете использовать. В остальном, прога реально неплоха, - небольшой размер, шустрая, никаких негативных последствий её использования замечено не было.
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Олег про Wise Disk Cleaner 7.82.551 Free [13-05-2013]

Пользовался долго и с удовольствием, но в последней версии постоянно вылазит реклама, а сама прога запускается на аглицком языке, хотя русский и выбирается элементарно, но это не серьёзно каждый раз выбирать язык. А насёт совместного использования с другими программами считаю это не серьёзным делом.
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