Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного назначения в Mac OS. Для размещения необходимого приложения или папки на панели достаточно перетащить соответствующую пиктограмму с помощью мыши. Позволяет создать несколько док-панелей, каждая из которых будет предоставлять доступ к специфическому набору приложений. Панели могут быть многоуровневыми, в этом случае при наведении курсора на экран будет выведено соответствующее подменю или дополнительный набор иконок. Особенности:

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