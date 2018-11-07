Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного назначения в Mac OS. Для размещения необходимого приложения или папки на панели достаточно перетащить соответствующую пиктограмму с помощью мыши. Позволяет создать несколько док-панелей, каждая из которых будет предоставлять доступ к специфическому набору приложений. Панели могут быть многоуровневыми, в этом случае при наведении курсора на экран будет выведено соответствующее подменю или дополнительный набор иконок.
Особенности:
Гибкая настройка параметров.
Поддержка работы с несколькими мониторами, виджеты.
Поддерживает множество скинов, выбор звукового оформления.
Добавление специальных эффектов (размытие, круги на воде, и т.п.).
Различные дополнения: проверка почты, погода, загрузка процессора и т.п.
Возможность создание скриншотов рабочего стола.
Может размещаться в выбранной пользователем области дисплея и скрываться с глаз в неактивном состоянии.
Снег на рабочем столе - небольшая, бесплатная программа, с помощью которой на экране монитора ПК появятся падающие снежинки
Отзывы о программе Winstep Nexus
Дмитрий про Winstep Nexus 16.6 [12-01-2017]
При добавлении ярлыка на эту чудо панель говорит:слишком длинное имя ярлыка,на этом мысль обрывается,в общем 2балла,и ф топку. | | Ответить
София про Winstep Nexus 15.9 [02-08-2016]
Отличная прога!
Я пробовала RocketDock(плюсы: стабильность, простота; минусы: очень мало функций). Потом XWindowsDock(плюсы: функциональность; минусы: постоянно глючит, прекращает норм работать, некоторые проги с неё не запускаются).
Поставила эту и эмоции только положительные! ещё более функциональная, плавная, и стабильная, и очень эффектная! и качественная. Минусов пока не заметила. | 1 | Ответить
Evgeny про Winstep Nexus 15.7 [19-08-2015]
до 12 версии проблем с русским не было, а 14.5 15.7 хоть и обещают поддержку русского на сайте, а в настройках его нет. | | Ответить
Slavasv про Winstep Nexus 12.2 [30-10-2013]
Вы о каких 1 гиг памяти? у меня 27 мг жрёт! | | Ответить
Андрей про Winstep Nexus 12.2 [30-09-2013]
Прога отличная,очень удобная.Если бы ещё добавить к ней несколько доков,что бы собрать в них ярлыки по категориям ей бы вообще цены не было.И не понял как бы в ней сделать,что бы время объявляло по русски,а в остальном всё понятно.Всем рекомендую. | | Ответить
Lo в ответ Андрей про Winstep Nexus 14.11 [08-02-2015]