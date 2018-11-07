Winstep Nexus для Windows

Winstep Nexus 18.10

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Описание Winstep Nexus 18.10Описание   Скачать Winstep Nexus 18.10СКАЧАТЬ (37,46 Мб) Скриншоты Winstep Nexus 18.10Скриншоты (8)   Статистика Winstep Nexus 18.10Статистика   Отзывы о Winstep Nexus 18.10Отзывы (33)  
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4.64 из 5, всего оценок - 153
  • Рейтинг программы - 4.64 из 5
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Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного назначения в Mac OS. Для размещения необходимого приложения или папки на панели достаточно перетащить соответствующую пиктограмму с помощью мыши. Позволяет создать несколько док-панелей, каждая из которых будет предоставлять доступ к специфическому набору приложений. Панели могут быть многоуровневыми, в этом случае при наведении курсора на экран будет выведено соответствующее подменю или дополнительный набор иконок.

Особенности:

  • Гибкая настройка параметров.
  • Поддержка работы с несколькими мониторами, виджеты.
  • Поддерживает множество скинов, выбор звукового оформления.
  • Добавление специальных эффектов (размытие, круги на воде, и т.п.).
  • Различные дополнения: проверка почты, погода, загрузка процессора и т.п.
  • Возможность создание скриншотов рабочего стола.
  • Может размещаться в выбранной пользователем области дисплея и скрываться с глаз в неактивном состоянии.
Скриншоты Winstep Nexus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 76 686
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства - Быстрый запуск, доступ - Расширения
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Отзывы о программе Winstep Nexus

Дмитрий про Winstep Nexus 16.6 [12-01-2017]

При добавлении ярлыка на эту чудо панель говорит:слишком длинное имя ярлыка,на этом мысль обрывается,в общем 2балла,и ф топку.
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София про Winstep Nexus 15.9 [02-08-2016]

Отличная прога!
Я пробовала RocketDock(плюсы: стабильность, простота; минусы: очень мало функций). Потом XWindowsDock(плюсы: функциональность; минусы: постоянно глючит, прекращает норм работать, некоторые проги с неё не запускаются).
Поставила эту и эмоции только положительные! ещё более функциональная, плавная, и стабильная, и очень эффектная! и качественная. Минусов пока не заметила.
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Evgeny про Winstep Nexus 15.7 [19-08-2015]

до 12 версии проблем с русским не было, а 14.5 15.7 хоть и обещают поддержку русского на сайте, а в настройках его нет.
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Slavasv про Winstep Nexus 12.2 [30-10-2013]

Вы о каких 1 гиг памяти? у меня 27 мг жрёт!
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Андрей про Winstep Nexus 12.2 [30-09-2013]

Прога отличная,очень удобная.Если бы ещё добавить к ней несколько доков,что бы собрать в них ярлыки по категориям ей бы вообще цены не было.И не понял как бы в ней сделать,что бы время объявляло по русски,а в остальном всё понятно.Всем рекомендую.
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Lo в ответ Андрей про Winstep Nexus 14.11 [08-02-2015]

Поставь Ultimate и проблема решится.
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